De mai bine de un an, emisiunea „Acces Direct” a fost mutată de la Antena 1 la Antena Stars și are un succes neașteptat. Cancan.ro a dezvăluit că va expira pe 31 decembrie 2023 contractul Mirelei Vaida, fapt pe care vedeta l-a confirmat. O parte dintre fani s-au întrebat dacă aceasta va prezenta emisiunea și anul următor.

Mirela Vaida a declarat că a avut deja discuții cu șefa stației și rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor. Prezentatoarea a precizat că „Acces Direct” este o emisiune de succes și a făcut performanțe de când a fost difuzată la Antena Stars. Vedeta mărturisește că va prezenta în continuare „Acces Direct”, însă așteaptă să semneze un nou contract.

„Am avut discuții preliminare cu noua șefă a stației (n.r. – Elena Savu Răchițeanu), un fel de «ladies agreement», prin care ne-am arătat interesul de a colabora și în următorii doi ani, având în vedere că «Acces Direct» e un brand puternic, în continuare, care, la nivel național, pe intervalul de difuzare, clasează Antena Stars pe locul 4, după primele trei televiziuni generaliste. Este o performanță pentru un post de nișă, care, în principiu, s-a axat mai mult pe entertainment. Important este că «Acces Direct» este, încă, o sursă credibilă de informații, subiecte sociale și anchete jurnalistice pentru sute de mii de oameni. Acum urmează ca, în perioada următoare, să se semneze și contractele. Dar știi cum e… până nu e semnat… Așa e în business”, a declarat Mirela Vaida, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Mirela Vaida, despre momentul traumatizant prin care a trecut la „Acces Direct”

Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a avut parte de o experiență traumatizantă chiar în direct, atunci când o femeie a intrat în platou și a aruncat cu un bolovan în ea.

Mirela Vaida povestea la câteva luni de la primul atac că trece „printr-o traumă de nedescris”, însă încearcă să ascundă totul, să fie tare. Vedeta de la Antena Stars spunea că își dorește să ducă o viață normală, liniștită, alături de familia ei.

„Pot să spun că am început să mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care ajung acasă. Atunci când știi că ești moderator și că totul este în mâinile tale, ai acea forță și, mai ales după un astfel de șoc, am adrenalina aceea care mă ține vie, îmi dă nerv și mă face să fiu vocală. În momentul în care plec de acolo și mă schimb de haine, eu sunt doar un om. Și sunt un om extrem de vulnerabil, care de două luni trec printr-o traumă de nedescris, pe care am încercat să n-o arăt și sunt un om care nu vrea decât să ducă o viață normală, liniștită”, a declarat Mirela Vaida la Antena 3.

După întâmplarea care a avut loc în urmă cu aproximativ doi ani, s-a aflat că atacatoarea Mirelei Vaida a fost internată la Obregia și nu are discernământ asupra faptelor sale. Antoanela a susținut că prezentatoarea de la Antena Stars îi datorează bani și acesta este motivul pentru care ar fi vrut să o omoare.

