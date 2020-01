De Denisa Macovei,

Ani la rândul, Feli și-a judecat tatăl pentru că a decis să se despartă de mama ei, reproșându-i faptul că nu a putut să se bazeze pe el. Artista a trăit mulți ani cu impresia că tatăl ei nu a divorțat doar de mama ei, ci că s-a separat și de ea. Abia după mai multe ședințe la psiholog a reușit să-l ierte și să se împace cu el. Destul de târziu, căci, la scurt timp, bărbatul a decedat și nu au avut timp să recupereze anii petrecuți departe unul de celălalt. De doi ani, Feli retrăiește suferința abandonului.

„Simțeam că nu mai face parte din mine și mulți ani am făcut terapie pentru asta. Într-o zi am pus mâna pe telefon și l-am sunat. Conversația a durat jumătate de oră, ca și cum vorbesc cu mama în fiecare zi. Am închis telefonul și am intrat în starea… plângeam și eu și plângea și el. Apoi am simțit ca și cum o voce îmi spunea că de acum totul se va rezolva și efectiv din momentul ăla totul e bine. Tata pentru mine a fost iubirea vieții mele”, declara Feli cu puțin înainte de a-și pierde părintele.

Singura consolare a artistei este că, deși fizic nu mai are parte de cel care i-a dat viață, sufletește îl simte mai aproape ca niciodată. Ca o compensare divină, imediat după ce și-a pierdut tatăl, a născut-o pe fiica ei, Luna, cu ajutorul căreia își simte părintele aproape. „Îmi e dor de tata de multe ori de când sunt mămică. Uneori când se trezește fiica mea dimineața are așa, un soi de „pufăit” din buze, fix cum avea tata când stătea pe un scaun, picior peste picior, în balconul casei, privind în gol pe gânduri. Când o văd așa mereu o întreb „Ce faci, Costică?”, a mai spus Feli.

