Cristi Pascu, declarații despre datoriile pe care le avea Răzvan Ciobanu

„Avea să îmi dea o sumă de bani. Eu îl cunosc pe Răzvan de foarte mulţi ani, am făcut mulţi bani împreună! Nu s-a pus problema când a venit la mine să nu îi dau pentru că aş fi fost ipocrit. Plus că la momentul respectiv era un om normal, nu începuse decăderea. Mi-a cerut la vremea respectivă: „Dă-mi câţi bani ai”! „Bine, dar ce s-a întâmplat?”. „Am o problemă că nu mi-au intrat banii, trebuie să dau salariile pe 15 şi nu am cash pentru salarii”. Şi i-am zis: „Ia-i Răzvan, ăștia-i am la mine!”.

Cred că i-am dat vreo 2.000 sau 2.500 de euro și vorbim de acum vreo 11 ani în urmă. Mi-am dat seama că este ceva în neregulă dacă el mi-a spus că „ţi-i dau într-o săptămână” şi au trecut trei luni de zile şi n-a mai venit să se tundă, n-a mai răspuns la telefon. Ştii, când vrei să scapi de un prieten, dă-i nişte bani împrumut”, a spus Cristi Pascu.

„Anii au trecut, între timp m-am căsătorit şi l-am sunat şi i-am spus, Răzvan, uite, ştiu că ai să-mi dai aceia, uite cum facem, îţi mai dau eu o diferenţă, ai putea să-i faci rochia soţiei mele? Uite, ar fi şi ea onorată, i-ar plăcea… A chemat-o, i-a luat măsurile, a fost la un fel de probă, i-a zis că o să facem aşa, aşa… Eu aşteptam şi-l sunam, băi, se mai rezolvă. Până într-un final, cu o lună înainte de nuntă a zis: „Știi, îmi pare rău, sunt total neinspirat şi nu pot să-i fac rochia”! Mi-am dat seama că nu mai ai ce să-i faci…

…El deja începuse să tragă ţepe pentru că ştiam de la cliente! Clientele mele mergeau la el să-şi facă rochii şi auzisem deja versiuni de genul: „Am fost la Răzvan, i-am dat 500 de euro să-mi înceapă nu ştiu ce rochie și nu a mai răspuns la telefon”. Sunt multe persoane care i-au dat bani lui Răzvan Ciobanu, numai că în secunda asta nimeni nu mai recunoaşte!”, a adăugat acesta, potrivit wowbiz.ro.

Designerul Răzvan Ciobanu a murit în data de 29 aprilie într-un accident rutier produs în localitatea Săcele din județul Constanța. Mașina în care a murit designerul Răzvan Ciobanu nu se afla în proprietatea creatorului de modă. Trupul neînsuflețit al lui Răzvan Ciobanu a fost depus la capela cimitirului Progresul din București. Înmormântarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

