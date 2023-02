„Ce să spun? Da, mă gândesc că-și iubește copilul că ar fi culmea să nu-l iubească. În legătură cu mine, nu se poate nimic, adică s-a terminat și aia e”, a mărturisit vedeta la Antena Stars, potrivit Spynews.

„El mi-a făcut cadou un inel. În legătură cu relația aceasta, nu, ea nu se poate reface, odată ce s-au stricat niște lucruri. M-am gândit să-i mai dau o șansă, doar că a picat testul. Am încercat să avem o relație civilizată și prietenoasă de dragul fetiței, nu o relație între noi doi, o relație normală”, a mai adăugat ea.

„Nici eu nu înțeleg dacă face sau nu lucrurile în glumă, habar nu am, mie nu-mi spune lucrurile pe care le-a spus în presă. M-a cerut în căsătorie, dar acum ceva vreme, noi vorbim de acest interviu. Eu știu că mă iubește, dar mă iubește în felul lui”, a precizat actrița.

Gestul făcut de Alex Dobrescu

Alex Dobrescu face tot posibilul pentru a se împăca cu Cristina Cioran, mama fetiței sale. Relația lui cu părinții vedetei este una destul de încordată.

În urmă cu câteva luni, Alex Dobrescu anunța despărțirea de Cristina Cioran, apoi s-a afișat cu o femeie mult mai tânără, despre care spunea că este iubita lui. Acum, tatăl fetiței Cristinei Cioran caută metode pentru a fi iertat de aceasta și își dorește să se împace.

Alex Dobrescu i-a cumpărat un inel vedetei și speră că aceasta îl va primi înapoi și se vor căsători. Bărbatul a recunoscut că nu a avut un comportament potrivit și încă o iubește pe Cristina. De asemenea, el a menționat că părinții fostei sale partenere nu sunt tocmai încântați de cele petrecute și nu l-au iertat pentru ceea ce a făcut.

„Am riscat și relația cu Cristina Cioran, și relația cu familia ei, am supărat pe toată lumea cu jocurile mele, poate ar trebui să o las mai ușor cu comportamentul acesta. Cu toate acestea, Cristina a înțeles. Port inima ei în inima mea.

Am căutat-o, i-am trimis mesaje de iertare, i-am explicat că totul a fost o glumă. După cum de vede am început să ne întâlnim. Sunt într-o relație dificilă (n.r. – familia Cristinei Cioran), cei în vârstă uită mai greu, iartă mai greu, dar voi face toate demersurile ca să revin în sânul familiei. Am fost primit extraordinar la mama ei acasă.

Cristina Cioran este o fire foarte sensibilă, nu i-a fost ușor să crească singură fata pe parcursul celor 2-3 luni, chiar dacă am văzut-o din când în când, ea a crescut-o mai mult singură. Sper să reluăm relația și să ne căsătorim, am făcut un gest pe care nu l-am mai făcut pentru o fată sau parteneră de-a mea din trecut și i-am luat un cadou sub formă de inel”, a declarat Alex Dobrescu la Xtra Night Show, potrivit Spynews.ro.

