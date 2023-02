Cristina Spătar a primit un cadou de sute de mii de euro de Ziua Îndrăgostiților, de la soțul ei: „Sunt binecuvântată”

Un bolid de sute de mii de euro a primit Cristina Spătar de Valentine’s Day. Este vorba de o mașină Mercedes GLS Maybach, iar pentru un asemenea model, prețurile pornesc de la 200.000 de euro. Spynews.ro scrie că mașina a primit-o vedeta chiar de la soțul ei.

„Happy Valentine’s Day! Maybach-ul meu pe care l-am așteptat atâta timp”, a scris vedeta pe Facebook, la fotografiile postate. Cristina Spătar apare lângă bolidul ei, care are o fundă mare pe el. Totodată, cântăreața ține și un buchet de trandafiri în brațe. A și anunțat că se simte binecuvântată și fericită.

„Mă bucur mult pentru tine! Să fiți fericiți! (…) Felicitări! Să o stăpânești sănătoasă!? O meriți din plin! Mă bucur mult de tot pt tine! (…)

Să o stăpânești sănătoasă, să fii iubită și respectată de soț și copii așa cum merită sufletul tău minunat! Bunul Dumnezeu nu lasă la greu oamenii cu inimă bună și curată!”, au fost mesajele primite de Cristina Spătar de la fani, după ce le-a arătat noua ei mașină.

Cine e soțul Cristinei Spătar

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, un cunoscut om de afaceri, s-au căsătorit civil pe 10 decembrie, în mare secret. Pe 5 decembrie, Cristina Spătar a anunțat că a fost cerută în căsătorie, în Dubai. În genunchi s-a așezat iubitul în fața ei și i-a pus marea întrebare. Nu a stat pe gânduri și a zis marele da. Ulterior, pe 10 decembrie, ei s-au și căsătorit. Cei doi au ales să sărbătorească în compania apropiaților și a familiilor, într-un cadru discret.

„A fost foarte drăguț. Stabilisem să facem într-un cerc foarte restrâns totul. Tot timpul mă surprinde, cu orice. Nu știam că atunci se va întâmpla lucrul ăla (n.r. – cererea în căsătorie). Ce pot să zic, noi ne-am dus să discutăm despre business cu tovarășii noștri în Dubai, a organizat el o masă, eu așa am crezut. Mi s-a părut așa, ceva extraordinar. Stând la masă așa, deodată, a dispărut, eu am crezut că e la toaletă, pe undeva, când colo s-a întors cu buchetul de flori și cu inelul de logodnă.

Nu mă așteptam, nici nu știam ce să fac. Prietena noastră, soția unuia dintre băieții cu care eram, a filmat tot momentul și l-a pus pe Instagram. De acolo a găsit presa, noi nu am vrut să facem public. Eu m-am căsătorit pe 10 decembrie. Vorbeam de mult timp despre lucrul ăsta și în final am făcut pasul. A fost ceva intim, ceva foarte frumos. Eu am zis că o să fim 4-5 persoane, când colo, au fost și ai lui, și ai mei.”, a povestit Cristina Spătar, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, potrivit wowbiz.ro.

În ceea ce privește planurile lor de viitor, Cristina Spătar spune că ea și soțul se concentrează pe educația și creșterea copiilor lor, însă nu exclude posibilitatea de a deveni din nou părinți. „Nu știu dacă aș mai putea, dar niciodată nu poți să spui niciodată. Nu știu dacă ar mai avea rost la vârsta asta. Avem trei copii și cred că din momentul ăsta ar trebui să ne ocupăm de educația lor, de binele lor.”, a încheiat artista.

Vicențiu Mocanu e un prosper om de afaceri din Vâlcea. El are un copil dintr-o relație anterioară. Și Cristina Spătar are doi copii din mariajul cu omul de afaceri Alin Ionescu.

