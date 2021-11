S-a zvonit că artista ar fi ales să se mute în Anglia, după ce ar fi avut mari probleme cu banii. Cristina Spătar a mărturisit că s-a gândit să facă acest pas, în urmă cu mai mult timp, atunci când Rocsana Marcu, prietena ei, a ales să plece. Motivul pentru care cântăreața nu a părăsit țara atunci a fost că fostul ei soț nu i-a dat semnătură pentru a pleca cu cei doi copii.

„Nu știu cine a făcut articolul acesta cu Anglia. Eu am cochetat ceva timp cu ideea de a pleca în Anglia, în același timp cu prietena mea, Rocsana Marcu, atunci am vrut să plec. L-am întrebat pe fostul soț, prin intermediul cumnatului meu, și el nu a vrut să-mi dea semnătură. Eu fără copii nu plec nicăieri și nu aș pleca niciodată. Acolo e sora mea și mers des acolo. Dacă nu va fi lockdown voi avea acolo câteva concerte. (…) Mi-ar fi făcut să fac pasul acesta pentru copii. Dacă mă hotărăsc o să fac toate demersurile în justiție… Eu îmi doresc tot ce e mai bun pentru copii”, a declarat Cristina Spătar.

Fiul cel mare al artistei, Albert, și-ar dori să plece în Anglia și să se înscrie la o echipă de fotbal de acolo, visul său fiind ajungă un mare fotbalist. Pandemia a afectat-o pe Cristina Spătar, astfel că a fost nevoită să își închidă atelierul de croitorie pe care îl avea. Principala sursă de venit a artistei este muzica, însă în ultima perioadă concertele au fost destul de rare.

„Sursa principală de venit a mea era muzica. (…) Am închis atelierul odată cu pandemia. Era foarte greu, eram zece angajați. Chiar mi-a fost foarte greu, am pierdut din contracte și atunci am pus punct pentru o perioadă. Am fost invitată la Dubai cu colecția mea de haine și nu m-am prezentat cu haine, dar am cântat. Poate la anul, de ce nu, dacă lucrurile vor merge mai bine”, a mai dezvăluit artista.

Cristina Spătar nu păstrează legătura cu fostul soț

Artista a trecut printr-un divorț dureros, iar relația cu fostul soț este acum inexistentă. El s-a recăsătorit și mai are încă un copil cu actuala soție. Chiar dacă Cristina Spătar nu mai păstrează legătura cu acesta, copiii merg destul de des acasă la tatăl lor. De asemenea, vedeta spunea că are o relație foarte bună cu fosta soacră, însă acum cele două s-au mai distanțat.

Cristina Spătar recunoaște că nu este tocmai bine din punct de vedere financiar, însă nu se plânge. Cântăreața și-a organizat foarte bine cheltuielile și muncește pe brânci pentru a le asigura un trai bun celor doi copii.

„Nu, nu mai păstrăm legătura de niciun fel. De câte ori plec, copiii rămân la ei. Nu mai sunt atât de apropiată de fosta soacră. Sunt foarte prinsă. (…) Încerc să-mi găsesc soluții să pot să-mi produc proprii mei bani, să pot să cresc copiii… contracte de imagine, am mai făcut haine pentru câteva persoane, am avut cântări. Vara asta, toate cântările mi le-am drămuit, mi-am drămuit bănuții ca să pot să îi am pentru perioade în care nu mai există. Ianuarie, februarie o să fie puțin mai dificil pentru artiști. (…) Nu e ușor, dar nu mă plâng. Disperată, cum zice lumea, nu sunt! Eu cred că o femeie așa ca mine oricând s-ar descurca”, a mai declarat Cristina Spătar în emisiunea „La Măruță”.

