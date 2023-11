Adolescentul în vârstă de 17 ani are propriul brand vestimentar. Pe rețelele de socializare, Albert Iovan își promovează intens colecția Toamnă-Iarnă 2023-2024.

„Actor nu am vrut să mă fac, nu-mi place să fie lumea cu ochii pe mine. Am lansat o colecție de haine. De un an și ceva lucrez, din august 2022.

Într-o noapte, la 2-3 dimineața, mi-a venit ideea. Am făcut căutări pe ce stil vreau să mă axez. A doua zi am făcut logo, a treia zi nume. Ușor, ușor, s-au format prototipuri, de unde luăm materiale, ceva de genul. Nu știam câtă muncă este în spate. M-am băgat în ceva greu”, a declarat acesta, la EGO Life.

Romanița Iovan a recunoscut că nici ea nu a făcut, în peste 30 de ani de carieră, ceea ce a realizat fiul său.

„El și-a ales numele, sigla, și-a făcut site-ul singur. Eu mi-am ales doar numele, sigla și site-ul nu le-am făcut eu.

El le-a făcut pe toate, implementarea site-ului, trebuie să faci probe etc. Lucrurile nu sunt așa ușoare. Albert a gândit partea de marketing. Și-a luat prietenii cu el, băieți și fete, au făcut ședința foto, în studio și afară”, a declarat și mama lui, tare mândră de băiatul ei.

„Blanco Air. Blanco e alb în spaniolă și A vine de la numele meu, Albert. AIR vine și de la monograma părinților mei, pe care o au de mult: Adrian Iovan Romanița. Logo-ul este un nor, iar textura norului este o poză făcută de tata din avion. Obișnuia să facă des acest lucru, de sus în jos”, a spus Albert.

„I-am făcut o expoziție când am lansat eu cartea. Adrian vedea norii de sus în jos, iar toate pozele sunt la noi. Albert a ales un nor din pozele făcute de tatăl lui.

Sigla brandului este cu acele culori din poza făcută de Adrian Iovan. Pe nor scrie BlancoAir”, a mărturisit și Romanița Iovan în cadrul interviului.