Dragoș Moștenescu este unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți din țară, ani întregi el a jucat în serialul „La bloc” alături de Emil Mitrache, Mihai Coadă și alții. Mutat la Londra, el și-a continuat cariera în actorie, a jucat multe roluri, unul chiar și pentru un serial la BBC.

Dragoș Moștenescu joacă într-un serial la BBC

„Producțiile îmi merg binișor. Nu am explodat încă, dar am făcut lucruri bunicele. Am tot felul de soiuri de comedie, seara, peste zi, în funcție de castingurile pe care le iau sau nu le iau, pot avea sau nu filmări. De curând, a ieșit un serial pentru BBC în care am jucat un rol secundar și pentru HBO. Se numește „Câinii ploii” și poate fi văzut pe platformele amintite”, a declarat el pentru Playtech.

În ceea ce privește întoarcerea în țară, el nu are planuri în acest sens, însă nu crede că va ieși la pensie în Londra. „Mă gândesc la prezent și la viitorul apropiat, nu am pus în balanță ideea revenirii!

Cât sunt aici încerc să fac cât mai multe posibil, să-mi exploatez șansele și de a încerca să-mi construiesc o carieră cât mai mare și aici. După care om vedea ce se va întâmpla, unde ne-om stabili. Sigur nu voi ieși la pensie de aici, din Londra!”, a mai explicat comendiantul.

Recomandări Întrebată de o studentă despre fenomenul condamnaților români care au fugit în alte țări, Laura Kovesi l-a invocat pe Cătălin Predoiu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În ceea ce privește cariera lui, Dragoș Moștenescu are însă planuri mărețe. Vrea să realizeze un nou serial, iar ideea care a stat la bază noului proiect e „La bloc”. „E bine că sunt încă în formă, dar e loc și de mai bine, cum spuneam. Sperăm, în curând, să avem mai multe cerințe, dar lucrurile depind foarte mult și de caracterele care se joacă.

Viitorul proiect al lui Dragoș Moștenescu: „El trebuie pregătit pentru a fi vândut, să vedem pe cine o să convingă”

Momentan, sunt și în etapa de dezvoltare a unui scenariu personal care se va numi „Casă la comun” și în care accentul cade pe mai mulți oameni care trăiesc împreună, împărțind o baie, o bucătărie, cum se întâmplă în foarte multe zone prin Marea Britanie, inclusiv în Londra. E vorba despre cei veniți să muncească în Londra și nu sunt cu familia sau cu tinerii, spre exemplu, care nu-și permit să închirieze un apartament, stau într-o casă, din asta, cu trei sau cu patru camere, în care împart la comun bucătăria și baia sau băile, dacă sunt două. Și asta e o chestie foarte comună, aici.

Recomandări REPORTAJ. Care este noul pol al secetei din România unde zeci de fermieri se declară în faliment. Declarațiile oamenilor din generația nouă de agricultori

E un fenomen cunoscut și de către români. Încerc să exploatez această idee, în special pe motivul celor sosiți din Europa de Est, care intră în contact cu cei din vestul Europei, și apar tot felul de divergențe sau de conflicte culturale sau chiar pe teme religioase, la un moment dat. Totul va fi tratat în mod comic”.

Actorul se gândește că acest proiect l-ar putea aduce și în România. „El trebuie pregătit pentru a fi vândut, să vedem pe cine o să convingă, pentru nu știu ce canal de televiziune. Nu poți să te duci să le bați la ușă și să le spui: «Am venit să vă prezint nu știu ce proiect»”, a zis el.

Și a continuat: „Poate ar merge și în România. Nu știu sigur încă. Fiindcă nu știu încă dacă această cultură de a împărți casa cu niște străini e prezentă și la noi. Însă ne gândim și vedem ce se poate face din el”.

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla când Charlotte nu s-a aplecat în faţa ei! Cum a procedat Prinţesa, imagini rare

Viva.ro Scandal între designeri după apariția lui Carmen Iohannis din ziua încoronării! Ce a dezvăluit un apropiat al Primei Doamne: 'Dânsa a...'

TVMANIA.RO Un nou serial românesc intră la Antena 1! Ce se știe despre proiect

FANATIK.RO Polițista care și-a reclamat șeful că-i trimitea mesaje deocheate a primit ”mustrare scrisă” de la IPJ Iași pentru prejudicii de imagine

Știrileprotv.ro Unei tinere din Botoșani i-a explodat implantul mamar pus recent, după ce s-a lovit în zona pieptului

Observatornews.ro Medicii au identificat la pacienţi un nou simptom "ascuns" al cancerului. "Când am aflat că am, nu mi-a venit să cred"

Orangesport.ro Dan Udrea s-a revoltat în direct după ce Petrescu a plecat din interviu. Reacţia vehementă prin care l-a pus la punct pe antrenor

Unica.ro Când sunt moșii de vară 2023. Când se prăznuiește sâmbăta morților