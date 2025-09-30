Cu ce se ocupă iubita lui Ilie Bolojan. Cum a apărut Ioana alături de premierul României

Ilie Bolojan este cunoscut pentru discreția cu care și-a protejat mereu viața personală. Fostul primar al orașului Oradea și actual prim-ministru a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina Bolojan, alături de care are două fiice. În 2013, cei doi au divorțat, iar de atunci, atenția presei s-a îndreptat asupra posibilelor relații ale acestuia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

De-a lungul ultimilor ani, Bolojan a fost surprins în compania unei singure femei, Ioana, cea care îi este parteneră de viață de cel puțin trei ani. Elegantă și discretă, Ioana a apărut alături de politician la mai multe evenimente, însă detaliile despre relația lor au fost ținute departe de ochii publicului.

Ilie Bolojan, prima apariție alături de iubita sa

Premierul României, Ilie Bolojan, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, la Blaj, nu doar prin prezența sa la ceremonia dedicată memoriei cardinalului Lucian Mureșan, ci și prin faptul că a apărut pentru prima dată oficial alături de partenera sa, Ioana.

Recomandări REPORTAJ din Rep. Moldova. Cine sunt moldovenii care aleg Europa?

Ioana a impresionat printr-o ținută clasică, adaptată perfect atmosferei ceremoniei. A purtat un costum negru, rafinat, accesorizat cu bijuterii fine și un ceas minimalist, detalii care au subliniat nota de bun-gust. Machiajul discret și coafura simplă au completat un look sobru, dar elegant, ce s-a integrat armonios în contextul evenimentului.

Cine este Ioana, iubita lui Ilie Bolojan

Ioana, partenera actualului premier, este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea. Prima lor apariție publică a avut loc în 2022, când au fost nași de cununie pentru fiul primarului din Câmpulung, Dan Negură, alături de soția acestuia. Tot atunci, alături de Nea Mărin și partenera sa, au format un cuplu de nași care a atras atenția tuturor.

Tradiția ortodoxă prevede ca nașii să fie căsătoriți religios sau să primească dispensă, cu obligația de a se cununa ulterior. Cu toate acestea, conform ultimei declarații de avere, Ilie Bolojan nu este căsătorit, dar nu este exclus ca el și Ioana să fie logodiți.

În 2024, cei doi au fost văzuți din nou împreună, de această dată la nunta lui George Bologan, fost ambasador al României în Spania și consilier al lui Klaus Iohannis. Aparițiile lor publice confirmă că relația merge foarte bine, chiar dacă cei doi preferă să rămână departe de luminile reflectoarelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE