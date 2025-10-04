După aproape patru ani petrecuți în închisoare, Elena Udrea a revenit în atenția publică printr-o apariție surprinzătoare în Parlamentul României. Deși în urmă cu doar câteva luni declara că nu mai are de gând să revină în politică, fostul ministru al Turismului pare să fi făcut un pas înapoi de la acea promisiune.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Elena Udrea a fost eliberată condiționat în luna iulie 2025, după ce a executat 3 ani și 10 luni din pedeapsa de 6 ani primită în dosarul „Gala Bute”. Recent, „Blonda de la Cotroceni” a participat la o conferință politică organizată în Camera Deputaților, având ca temă drepturile deținuților din România — o dezbatere inițiată de deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetare a abuzurilor, corupției și pentru petiții.

„Permisiile nu sunt un lux, sunt gândite ca o modalitate de a păstra legătura cu familia, iar legătura cu familia este considerată modalitatea cea mai sigură, cea mai puternică de a aduce la reabilitarea deținuților. Modul în care se acordă permise este la discreția conducerii penitenciarelor și a ANP-ului. În realitate, doar 1–2% din deținute au reușit să primească permisie, deși îndeplineau condițiile.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Detenția trebuie să fie ultima soluție… ar trebui să se treacă la pedepse neprivative de libertate, pentru că s-a demonstrat că în detenție oamenii se profesionalizează în infracțiuni, iar reinserția lor este spre zero”, a spus Elena Udrea, conform g4media.ro.

Elena Udrea, rochie mulată și decolteu

Cu zâmbetul pe buze și vizibil emoționată, Elena Udrea a pășit în Parlament cu o atitudine încrezătoare, atrăgând atenția tuturor celor prezenți. Fostul ministru a ales o ținută discretă, dar elegantă: o rochie neagră mulată, cu un decolteu adânc, completată de un sacou bej și pantofi stiletto.

Apariția sa a stârnit numeroase reacții în mediul politic, mai ales că vine la doar câteva luni după eliberare. Deși nu a făcut declarații oficiale despre o posibilă întoarcere în politică, revenirea Elenei Udrea în Parlament a fost percepută de mulți drept un semnal că fostul ministru își pregătește terenul pentru o reabilitare publică.