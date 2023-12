Alături de trupa Holograf, Dan Bittman susține lunar concerte, de curând au mers și într-un turneu prin țară. Astfel, în fața publicului său, artistul își dorește să aibă o imagine plăcută. În vârstă de 61 de ani, cântărețul e atent la silueta sa.

Dan Bittman: „Am încercat o chestie și văd că la mine a funcționat”

Și-a schimbat programul alimentar și așa a reușit să slăbească șapte kilograme. A reușit asta fără sport și fără o dietă drastică. Tot ce a făcut a fost să mănânce în perioada 14.00-22.00 și deloc în afara acestor ore.

„Am încercat o chestie și văd că la mine a funcționat. Mănânc în fiecare zi, după ora 14:00. Între 14.00 și 22.00. Și mi se pare ok, adică nici nu mi-e foame, nici nu trebuie să țin dietă strictă. Mănânc cu pâine, mănânc de toate. La mine a funcționat, am slăbit vreo 7 kilograme fără să fac niciun efort”, a explicat artistul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Întrebat cum se simte după ce a slăbit, el a recunoscut: „Foarte bine, da”. În același interviu pentru Ciao, Dan Bittman a și recunoscut că el intră în bucătărie de sărbători, de Crăciun face mereu sarmale. Are și alte preparate cu care se laudă.

Recomandări Rezultate PISA. România ocupă penultimul loc din UE. „O proporție importantă de elevi nu au competențele minime pentru a face față provocărilor societății”

„Da, fac cele mai bune sarmale. Cele mai bune sau așa spun copiii, sau mi se pare mie! Fac un borș de legume extraordinar, fac pui la sticlă, cum se spune pe sticlă, fac cartofi la cuptor. Am făcut multe chestii, da, serios”, a mai zis artistul.

Referitor la Crăciun, Dan Bittman nu le pregătește cadouri băieților lui și ai Lilianei Ștefan. „Măi, știi cum e acum… au crescut copiii, au crescut pretențiile. Trebuie să văd ce naiba vor. E mai simplu așa, e mai simplu că nu mai stai tu să le iei pulovere și să nu le poarte și mai bine le dai niște bani și își iau ce vor ei”.

Dan Bittman a primit reproșuri din partea copiilor săi

Viața de artist nu este întotdeauna ușoară, mai ales când lipsește mult de acasă. Dan Bittman a simțit greutatea succesului pe propria piele, după ce băieții săi au început să îi reproșeze că nu mai are timp pentru ei. Solistul trupei Holograf a povestit o întâmplare pe care nu o poate uita niciodată.

Fiul cel mic s-a supărat foarte tare în momentul în care tatăl lui nu a fost acasă de ziua sa de naștere. „De foarte multe ori am simțit că mi-am neglijat familia când am fost plecat. Odată, mijlociul meu mi-a reproșat… Am rămas în aeroport în China, din cauza armatei coreene și s-a închis tot spațiul aerian din China și trebuia să vin acasă exact de ziua de naștere a lui Patrick, el era mic.

Recomandări ÎPS Teodosie, urmărit penal de DNA pentru cumpărare de influență. Ce sumă a promis unui om de afaceri și reacția Arhiepiscopului de Tomis

Am aterizat a doua zi, pentru că ne-am oprit în Paris, am stat acolo o noapte, în fine… nu m-a iertat. Mi-a reproșat că nu am venit de ziua lui, dar asta este… era mic, acum a crescut, a înțeles și nu au mai existat probleme. Mai ales că și el, și cel mare, Alex, ambii fac muzică și încep să înțeleagă cum este.

Nu știu dacă îmi calcă pe urme, pentru că ei fac alt gen de muzică. Alex compune mult și produce pentru alți artiști. I-am sfătuit să meargă pe drumul lor și să uite tot ce știu ei din familie. Să meargă pe drumul lor, chiar dacă este greu, este și frumos”, a spus Dan Bittman pentru Playtech.

Urmărește-ne pe Google News