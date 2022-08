Gina Pistol a postat pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion și jumătate de urmăritori, o fotografie cu ea, într-un costum de baie din două piese, galben. Prezentatoarea de la Antena 1 și-a arătat silueta la aproximativ un an și jumătate de când a născut.

În vacanța din Grecia, Gina Pistol și Smiley s-au întâlnit și cu Sore și o altă prietenă. Fetele nu au ezitat și și-au făcut amintiri împreună, s-au pozat împreună, la malul mării. În una dintre poze Gina ține mâna sus, iar în alta și-a ridicat piciorul drept.

Sore a fost cea care a arătat și fanilor imaginile, pe Instagram. „Încheiem vara într-un mod potrivit”, a scris ea în dreptul fotografiilor, care au fost apreciate de mii de fani.

Cum a slăbit Gina Pistol

După ce a încheiat alăptarea, Gina Pistol a vrut să își recapete silueta de dinainte de naștere. Cu sprijinul medicilor, vedeta a găsit o soluție care nu presupune nici mult timp și nici un efort considerabil. Este vorba despre un tratament de remodelare corporală.

„Am tot încercat să îmi găsesc o portiță pentru a mă reapuca de sport, dar nu am avut timp. Acum am venit să văd ce e de făcut, mi-am zis că o pot lăsa pe cea mică acasă câte jumătate de oră de două ori pe săptămână și să fac acest lucru pentru mine.

Îmi doresc să îmi reintru în formă și nu e chiar atât de ușor, parcă nu vor să se îndepărteze de mine kilogramele. Eu ajunsesem la 80 de kilograme înainte să nasc, a fost puțin șocant, până acum văzusem cifra 80 doar în buletin, niciodată pe cântar!”, a povestit Gina Pistol.

„Nu mai am tonus muscular, am probleme cu retenția de apă, cu celulita. Ce să zic, ca orice femeie care a trecut printr-o sarcină, cred că toate am trecut prin asta și este foarte greu să intri în formă când ai un copil mic și nu foarte mult timp pentru tine la dispoziție”, a mărturisit Gina.

