Ea se numără printre vedetele din showbiz care nu s-au ferit să recunoască public că au mai multe operații estetice. În emisiunea „La Măruță”, fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a dezvăluit că a fost supusă unei noi intervenții la nivelul sânilor, din cauza unor complicații.

„Am făcut o mare prostie acum niște ani. Vreau să le sfătuiesc pe fete să nu își mai pună așa ceva, că e foarte rău. Ultimul implant a fost în 2018 și erau atât de mari și atât de greă încât nu mai puteam de spate. Aveam niște dureri de cervicală, de lombară, m-am dus pe la toți doctorii.

Până la urmă am descoperit, medical vorbind, că era vorba despre această greutate.”, a dezvăluit Mara Bănică, conform protv.ro.

Mara Bănică a dezvăluit și cum a ajuns să își facă primul implant mamar. Se întâmpla în 2017, după ce a avut un accident cumplit de mașină în care și-a rupt toate coastele pe partea stângă și a rămas cu multe defecte.

„Am avut un accident de mașină destul de grav, care s-a soldat, printre altele, cu ruperea coastelor pe partea stângă. Am fost în comă cu șanse 1% de a trăi! Asta în 2003. Fusesem la războiul din Irak și primisesem cadou de la postul la care lucram atunci o mașină. Cert e că am apucat să merg cu ea cam o lună și m-am înfipt cu ea într-un stâlp, din cauza unei gropi din orașul ăsta minunat numit București.

De aceea mi-am făcut prima intervenție, pentru că, având totul rupt pe partea stângă, mușchiul meu s-a rupt și el și era ceva absolut inestetic. Prima dată mi-am făcut în 2017 și după am tot revenit.”, a mai spus vedeta în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Și a continuat: „Era ceva…inestetic e puțin spus. Sânul meu stâng era jos de tot, cel drept era normal și de aceea am făcut prima intervenție. În 2017 am făcut și după aceea am tot revenit, că am avut prima naștere, că s-au deteriorat, a doua oară i-am ridicat, nu am umblat la implant, apoi a treia oară i-am vrut mai mari. Asta e cea mai mare prostie. (…)

Da, faceți-vă, e un lucru extraordinar, dar să nu îi faceți mari. Pentru că în 4-5 ani o să fie repercursiuni asupra sănătății. (…) Eu o mastopexie am făcut acum, o ridicare a implantului mamar. (…) Este o operație grea care presupune ridicare sânilor”.

Ea a anunțat în final că acum e în perioada de recuperare după operație și că se simte bine.

Mara Bănică a lucrat la Antena 1

Mara Bănică este o jurnalistă cu experiență în domeniul monden și a acceptat provocarea de a participa la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Până de curând, ea a apărut constant în emisiunea „Acces Direct”, unde analiza subiectele alături de Mirela Vaida. După 12 ani de colaborare cu Antena 1, jurnalista a simțit nevoia unei schimbări în viața ei din punct de vedere profesional. Mara Bănică a acceptat provocarea de a participa la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și vrea să demonstreze că este o femeie puternică.

În urmă cu aproximativ un an de zile, Mara Bănică a adus pe lume cel de-al doilea copil, o fetiță.

