Cum arată Roxana Vancea în al doilea trimestru de sarcină. Vedeta nu pare a fi gravidă. „Am luat în greutate două kilograme”

Însărcinată în 23 de săptămâni, Roxana Vancea nici nu pare a fi gravidă. Cât despre poftele inerente, Roxana mărturisește că, deși mănâncă mai mult ca de obicei, nu s-a confruntat cu asta… Mai mult, a renunțat la dulciuri.

Atât soțul ei, Dragoș Paiu, cât și Milan, fiul acestuia, așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a bebelușului.

„S-au schimbat foarte puține lucruri în viața mea, până acum. Încerc să-mi păstrez rutina de până acum, să fiu în continuare energică, să profit de perioada asta în care burtica nu e mare și mai pot face multe activități cu Milan și cam atât. În 23 de săptămâni, am luat în greutate două kilograme.

Nu am nicio poftă, dar mănânc mai mult decât mâncam înainte. Nu am poftă de ceva anume. Mănânc foarte multe fructe în perioada asta, pentru că am renunțat la dulciuri.

Sunt deja mămică pentru Milan, deci nu mai e nimic nou pentru mine. Petrec cinci zile pe săptămână cu el.

Sunt convinsă că o să fie greu, dar sunt pregătită pentru tot ce urmează. Sper să fiu o mamă relaxată, cool, să fiu prietena cea mai bună a copiilor mei și mai ales partenera lor de joacă.

Nu știu dacă mă va ajuta cineva. Mama și soacra mea își doresc să mă ajute și știu că mă pot baza oricând pe ele, dar vreau să apelez la ele doar dacă nu mă voi descurca”, a spus Roxana Vancea, pentru Cancan.ro.

