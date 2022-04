Fost „Faimos” la „Survivor”, fost luptător profesionist, cu multe lupte și medalii în ring, Cătălin Zmărăndescu a fost vreme de 16 ani bodyguardul lui Gigi Becali. Bărbatul de 49 de ani a trăit bune și rele în preajma milionarului, a stat și în arest, era să-și curme viața! Dar, după această cumpănă a vieții, a devenit, cu ajutor din partea prietenilor și soției, Luiza, cea mai bună versiune a sa, așa cum s-a confesat în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

„El nu e rău, e influențabil”

„Cu Gigi Becali a fost dintr-o altă viață. Îmi aduc mereu aminte cu plăcere prima perioadă cu Gigi Becali, când încă nu intrase în fotbal, în politică, era un om ca noi. Politica îi face pe oameni nu câini, ci hiene! El nu e un om rău, dar e influențabil, crede tot ceea ce i se spune, fără să verifice. I-am spus și lui, îmi place de Gigi Becali, ăla pe care l-am știut eu. «Ehehe, Gigi ăla s-a dus de mult!», mi-a răspuns”, i-a povestit Cătălin lui Damian Drăghici.

I-a bătut un bodyguard în ring

A rememorat și cum a ajuns să fie omul milionarului: „A fost o chestie ciudată, i-am bătut un bodyguard într-un meci, a venit Gigi cu parpalacul pe umeri: «Cătăline, bravo, bravo! De mâine lucrezi pentru mine, ești angajat pe 300 de dolari, să vii la Lido!». Eram copil amărât, mi s-a spus că e om de încredere, a fost o rampă de lansare în viață. Am fost lângă el vreme de 16 ani. Nu regret nimic. Tot ce s-a întâmplat atunci a dus la momentul care sunt eu astăzi. Și n-aș mai fi fericit acum”.

„Dumnezeu mi-a dat o pălmuță”

Episodul care avea să-i schimbe viața lui Zmărăndescu s-a petrecut în 2009, când niște hoți i-au furat mașina patronului FCSB. Un episod mediatizat și care a făcut înconjurul lumii. Bodyguardul i-a prins în cele din urmă pe cei care i-au furat mașina latifundiarului, i-a sechestrat, apoi s-a ales cu o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare. Fostul luptător a stat chiar și în arest timp de 29 de zile. „Lucrurile în viața asta se întâmplă cu un motiv. Dacă rămâneam pe drumul ăla, făceam ani grei de pușcărie! Eu am primit de la Dumnezeu o pălmuță pentru tot ceea ce făceam eu atunci! Libertatea e mai scumpă decât orice. Când nu mai ai libertate, e foarte rău. Am învățat un lucru. În viața asta, fiecare dintre noi merităm a doua șansă. Una e când o accepți cu umilință și îndrepți ceva, alta când consideri că ți se cuvine și nu înveți nimic!”, a spus fostul luptător.

Apelul telefonic

Zmărăndescu a plecat ulterior în Anglia, unde a lucrat și pe șantier, și ca ospătar, și-n bucătărie, aproape doi ani, până a avut prima luptă. Dar înainte a jonglat cu un mare chin și era să-și curme viața! „În momentul în care am pierdut tot, după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10, cu picioarele în gol: De ce mai trăiesc? Am fost prost, am făcut greșeli, una după alta! Și m-a sunat un prieten foarte bun, de-al meu, psiholog de meserie: «Ce faci, mă? Ești bine, unde ești? Hai că vin acum!». S-a așezat lângă mine, cu picioarele în gol: «Dacă sari tu, sar și eu!». Mi-a zis: «Ești un egoist, un prost, un nesimțit!». De ce? «Te gândești doar la tine, nu la mama, nu la tatăl tău. Nu ești nici primul, nici ultimul. Mă, dar dacă aveai vreo boală incurabilă, ce făceai?!». Și m-a făcut puternic, dintr-o slăbiciune a mea. Omul ăla e și azi lângă mine și-i mulțumesc pentru asta. Dumnezeu lucrează prin oameni”.

