Larisa Butnariu, supraviețuitoare a traficului de persoane, își spune povestea cutremurătoare

Larisa a fost victima unui dosar de trafic în care au fost implicate mai multe persoane, toate provenind din același centru de plasament din Iași, descris de ea drept „pepiniera traficului de persoane”.

Tânăra din Iași a vorbit despre momentele cumplite în care simțea că nu mai are nicio cale de scăpare. „Am avut momente în care credeam că nu voi mai găsi o cale de ieșire din mâinile traficanților”, a spus Larisa, în interviul acordat pentru sursa citată mai sus.

Larisa mărturisește că nu este „o victimă”, ci „o supraviețuitoare” a traficului de persoane, însă trage un semnal de alarmă și spune că au existat numeroase situații în care persoanele care ar fi trebuit sau ar fi putut să o ajute „nu au făcut nimic”.

„Nu, sunt o supraviețuitoare a traficului de persoane, dar până la traficul de persoane, au mai fost foarte multe episoade în care adulții din jurul meu aveau posibilitatea să ajute, dar nu au făcut-o de frică, de lene sau din prejudecăți”, a mai mărturisit tânăra, în timpul interviului.

Societate joacă un rol important în minimizarea fenomenului. Indiferența, nepăsarea și lipsa de informații transformă societatea și opinia publică într-un complice, spune Larisa când este întrebată dacă traficul de persoane este minimizat în societate.

„Impresie? A devenit o certitudine în toți anii aceștia. Era impresie la început și am zis că poate au autoritățile dreptate și sunt caz izolat și dramatizez, dar nu. Sunt un caz mult mai des decât îmi pot chiar și eu imagina. Este complicitate venită din inconștiență și indiferență”, a explicat ea, în timpul interviului.

Larisa a fost adoptată de familia care urma să îi decidă viitorul printr-o căsătorie forțată cu un traficant

Tânăra din Iași a fost adoptată din centrul de plasament de o familie „de bani gata”, așa cum o numește chiar ea. Cu durere, Larisa mărturisește că ar fi preferat să-și trăiască viața fără părinți și să înfrunte greutăți precum foametea decât să ajungă în casa celor care i-au decis viitorul printr-o căsătorie forțată cu bărbatul care avea să-i devină traficant.

„La mine e cam ca la toți copiii adoptați, din dorința de a arăta lumii ce părinți buni suntem noi: uite, am făcut un bine la un copil amărât!

Preferam să rămân mușcată de șobolani și flămândă, dar să duc o viață demnă decât să fiu adoptată de o familie de bani gata. Mama mamei mele adoptive era singura femeie integră din casa aia și din cercul acela de adulți cu probleme la mansardă. (…) La mine a început cu un viol și cu dorința de a avertiza autoritățile că mi se întâmplă treaba aceasta.

Nu speram la minuni, dar speram măcar să se ia o măsură conform legii (…) să fiu luată de acolo”, a povestit ea.

Cum a ajuns Larisa victima traficului de persoane

După abuz, tânăra a mers la Poliție, dar mărturisește că nu a primit niciodată ajutorul de care avea nevoie. Mai mult decât atât, îi acuză pe oamenii legii că au pierdut probe și inclusiv i-au anunțat familia că „le face probleme”.

„Domnul polițist a avut grijă să îmi distrugă probele, m-a scos afară din secție și l-a sunat pe tatăl adoptiv să-i spună că îi fac probleme. Bineînțeles, când s-a raportat dispariția au început să mă caute, m-au dus la secție, m-au audiat și m-au dus acasă”, a explicat ea.

Cum a ajuns Larisa să fie traficată în Spania și Germania

Din secția de Poliție a ajuns acasă, însă sub același acoperiș cu familia adoptivă a așteptat-o și bărbatul care a agresat-o. Larisa Butnariu mărturisește că părinții adoptivi au obligat-o să se căsătorească cu bărbatul care ulterior avea să îi devină și traficant.

„Acasă deja era mutat domnul traficant și era parte din casa aia (…) Am fost dată în judecată de mama adoptivă să mă mărit cu acel traficant și încă sunt măritată cu acel traficant pentru că justiția găsește scuze să-mi claseze cererile”, a mai povestit tânăra, în timpul interviului.

Nu a mai durat mult și a scos-o din țară. Tânăra din Iași a dezvăluit că a fost traficată în Spania și în Germania și mărturisește că a încercat în repetate rânduri să scape și să fugă.

„Am fost scoasă în afara țării, Germania și Italia. Aveam 18 ani când am fost scoasă din țară prima dată. Se știe scopul, nu trebuie să ți-l spună nimeni. Când ești traficat de minor, nu există să nu știi ce te așteaptă și în afara țării: ori ajungi pe cerșetorie, ori ajungi pe exploatare sexuală, ori la vreo fermă să muncești de dimineață până noaptea, tot trafic uman e”, explică ea.

Cazul Larisei nu a avut la bază metoda loverboy și nici nu a fost nevoită să o manipuleze cineva. Pentru ea, viitorul s-a decis la adopție, așa cum spune că s-a întâmplat și cu alte 20 de persoane luate din același centru de plasament din Iași.

„La mine nu a fost vorba că trebuia să mă manipuleze cineva. Nu am avut un loverboy, nu am avut nimic din ceea ce este promovat ca fiind deja obișnuit”, a mai dezvăluit tânăra din Iași.

Tânăra din Iași, victimă într-un dosar de trafic de persoane

Larisa a încercat să fugă și să scape de soarta pe care nu ea a ales-o. Tânăra din Iași a fost victimă într-un dosar de trafic de persoane, iar în timpul procesului nu a fost doar amenințată, ci chiar retraficată pe un site de profil.

„Trăiești cu treaba aceasta și chiar dacă scapi, nu scapi pentru că rămâi sub filajul oricăruia dintre foștii traficanți, a săgeților lor. Tot timpul ești urmărit.

M-au urmărit inclusiv în timpul procesului să fiu retraficată cu anunț, cu poze pe internet și cu fața. Nu e că nu scăpasem sau că nu reușisem să fug, nu e că nu știa nici naiba de mine. Aveam procese lună de lună.

Pe parcursul procesului, spre finalul lui, am constatat că am mai rămas 2-3 victime care veneam la procese. (…) În timpul procesului am anunțat că sunt amenințată, i-am arătat judecătoarei atașări, am primit inclusiv clasare că nu se deschide doar de trafic uman pe retraficare pe motiv că am fost deja victimă într-un dosar de trafic (…) De fiecare dată am fugit, eu mi-am făcut partea. Restul și-au făcut partea? Cei care trebuiau să mă apere?”, a dezvăluit ea.

Dosarul de trafic de persoane s-a soluționat cu o serie de condamnări

Dosarul de trafic de persoane s-a soluționat prin condamnarea mai multor suspecți din dosar.

„Dosarul de trafic e terminat, au fost luați niște omuleți care erau cu cea mai mică problemă în toată nebunia. Dacă te gândești, dosarul inițial a fost cu trafic de minore instituționalizate și traficate dintr-un singur centru de plasament”, a mai povestit ea.

Larisa Butnariu a ales să-și spună povestea în repetate rânduri și a dezvăluit umilințele pe care le-a trăit în toată acea perioadă de coșmar. Mărturisește că viața ei s-a schimbat după ce a ales să spună adevărul, dar recunoaște că nu s-a schimbat în bine.

„Am simțit schimbare, în rău, pentru că cei pe care mi-am dorit să îi fac să mă asculte m-au catalogat drept un dușman de moarte, drept persona non grata, care nu are ce căuta pentru că știe prea multe și da, mă refer la autorități.

Eu nu am făcut treaba asta pentru mine, nu am ieșit la rampă pentru mine și din oportunism, cum susțin unii dintre cei care ar fi trebuit să mă apere. Am ieșit pentru că pur și simplu nu mai aveam nicio șansă și nici acum nu am de a mă salva.

Am vrut măcar să nu rămână în urma mea același nimic ca în urma celorlalte victime care au sfârșit de-a dreptul, fără ca povestea lor sau partea lor din poveste să se știe”, a dezvăluit tânăra, încă de la începutul interviului.

Larisa Butnariu vorbește despre singurele persoane de la care a primit ajutor și care i-au fost alături

În timpul interviului, tânăra din Iași a vorbit și despre puținii oameni care i-au fost alături și de la care poate spune că a primit ajutor.

Comisarul care a ales să deschidă dosarul de trafic de minori instituționalizați este „omul căruia i-ar ridica o statuie” și mărturisește că fără ajutorul său, nimeni poate nu ar mai fi supraviețuit dintre victime.

„Comisarul care a decis să deschidă dosarul de trafic de minori instituționalizați este singurul om căruia i-aș ridica o statuie la fiecare colț de centru de plasament și de bloc unde există câte un supraviețuitor pentru că dacă nu era acel om, niciunul dintre cei din acel dosar nu mai era.

A dat dovadă de o ambiție titanică și că îi pasă de noi ca oameni, nu ca statistică”, a mai explicat Larisa, în interviul pentru Context.ro.

