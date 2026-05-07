Larisa Butnariu, supraviețuitoare a traficului de persoane, își spune povestea cutremurătoare

Larisa a fost victima unui dosar de trafic în care au fost implicate mai multe persoane, toate provenind din același centru de plasament din Iași, descris de ea drept „pepiniera traficului de persoane”.

Tânăra din Iași a vorbit despre momentele cumplite în care simțea că nu mai are nicio cale de scăpare. „Am avut momente în care credeam că nu voi mai găsi o cale de ieșire din mâinile traficanților”, a spus Larisa, în interviul acordat pentru sursa citată mai sus.

Larisa mărturisește că nu este „o victimă”, ci „o supraviețuitoare” a traficului de persoane, însă trage un semnal de alarmă și spune că au existat numeroase situații în care persoanele care ar fi trebuit sau ar fi putut să o ajute „nu au făcut nimic”.

„Nu, sunt o supraviețuitoare a traficului de persoane, dar până la traficul de persoane, au mai fost foarte multe episoade în care adulții din jurul meu aveau posibilitatea să ajute, dar nu au făcut-o de frică, de lene sau din prejudecăți”, a mai mărturisit tânăra, în timpul interviului.

Societate joacă un rol important în minimizarea fenomenului. Indiferența, nepăsarea și lipsa de informații transformă societatea și opinia publică într-un complice, spune Larisa când este întrebată dacă traficul de persoane este minimizat în societate.

„Impresie? A devenit o certitudine în toți anii aceștia. Era impresie la început și am zis că poate au autoritățile dreptate și sunt caz izolat și dramatizez, dar nu. Sunt un caz mult mai des decât îmi pot chiar și eu imagina. Este complicitate venită din inconștiență și indiferență”, a explicat ea, în timpul interviului.

Larisa a fost adoptată de familia care urma să îi decidă viitorul printr-o căsătorie forțată cu un traficant

Tânăra din Iași a fost adoptată din centrul de plasament de o familie „de bani gata”, așa cum o numește chiar ea. Cu durere, Larisa mărturisește că ar fi preferat să-și trăiască viața fără părinți și să înfrunte greutăți precum foametea decât să ajungă în casa celor care i-au decis viitorul printr-o căsătorie forțată cu bărbatul care avea să-i devină traficant.

„La mine e cam ca la toți copiii adoptați, din dorința de a arăta lumii ce părinți buni suntem noi: uite, am făcut un bine la un copil amărât!

Preferam să rămân mușcată de șobolani și flămândă, dar să duc o viață demnă decât să fiu adoptată de o familie de bani gata. Mama mamei mele adoptive era singura femeie integră din casa aia și din cercul acela de adulți cu probleme la mansardă. (…) La mine a început cu un viol și cu dorința de a avertiza autoritățile că mi se întâmplă treaba aceasta.

Nu speram la minuni, dar speram măcar să se ia o măsură conform legii (…) să fiu luată de acolo”, a povestit ea.

Cum a ajuns Larisa victima traficului de persoane

După abuz, tânăra a mers la Poliție, dar mărturisește că nu a primit niciodată ajutorul de care avea nevoie. Mai mult decât atât, îi acuză pe oamenii legii că au pierdut probe și inclusiv i-au anunțat familia că „le face probleme”.

„Domnul polițist a avut grijă să îmi distrugă probele, m-a scos afară din secție și l-a sunat pe tatăl adoptiv să-i spună că îi fac probleme. Bineînțeles, când s-a raportat dispariția au început să mă caute, m-au dus la secție, m-au audiat și m-au dus acasă”, a explicat ea.

Cum a ajuns Larisa să fie traficată în Spania și Germania

Din secția de Poliție a ajuns acasă, însă sub același acoperiș cu familia adoptivă a așteptat-o și bărbatul care a agresat-o. Larisa Butnariu mărturisește că părinții adoptivi au obligat-o să se căsătorească cu bărbatul care ulterior avea să îi devină și traficant.

„Acasă deja era mutat domnul traficant și era parte din casa aia (…) Am fost dată în judecată de mama adoptivă să mă mărit cu acel traficant și încă sunt măritată cu acel traficant pentru că justiția găsește scuze să-mi claseze cererile”, a mai povestit tânăra, în timpul interviului.

Nu a mai durat mult și a scos-o din țară. Tânăra din Iași a dezvăluit că a fost traficată în Spania și în Germania și mărturisește că a încercat în repetate rânduri să scape și să fugă.

„Am fost scoasă în afara țării, Germania și Italia. Aveam 18 ani când am fost scoasă din țară prima dată. Se știe scopul, nu trebuie să ți-l spună nimeni. Când ești traficat de minor, nu există să nu știi ce te așteaptă și în afara țării: ori ajungi pe cerșetorie, ori ajungi pe exploatare sexuală, ori la vreo fermă  să muncești de dimineață până noaptea, tot trafic uman e”, explică ea.

Cazul Larisei nu a avut la bază metoda loverboy și nici nu a fost nevoită să o manipuleze cineva. Pentru ea, viitorul s-a decis la adopție, așa cum spune că s-a întâmplat și cu alte 20 de persoane luate din același centru de plasament din Iași.

„La mine nu a fost vorba că trebuia să mă manipuleze cineva. Nu am avut un loverboy, nu am avut nimic din ceea ce este promovat ca fiind deja obișnuit”, a mai dezvăluit tânăra din Iași.

Tânăra din Iași, victimă într-un dosar de trafic de persoane

Larisa a încercat să fugă și să scape de soarta pe care nu ea a ales-o. Tânăra din Iași a fost victimă într-un dosar de trafic de persoane, iar în timpul procesului nu a fost doar amenințată, ci chiar retraficată pe un site de profil.

„Trăiești cu treaba aceasta și chiar dacă scapi, nu scapi pentru că rămâi sub filajul oricăruia dintre foștii traficanți, a săgeților lor. Tot timpul ești urmărit.

M-au urmărit inclusiv în timpul procesului să fiu retraficată cu anunț, cu poze pe internet și cu fața. Nu e că nu scăpasem sau că nu reușisem să fug, nu e că nu știa nici naiba de mine. Aveam procese lună de lună.

Pe parcursul procesului, spre finalul lui, am constatat că am mai rămas 2-3 victime care veneam la procese. (…) În timpul procesului am anunțat că sunt amenințată, i-am arătat judecătoarei atașări, am primit inclusiv clasare că nu se deschide doar de trafic uman pe retraficare pe motiv că am fost deja victimă într-un dosar de trafic (…) De fiecare dată am fugit, eu mi-am făcut partea. Restul și-au făcut partea? Cei care trebuiau să mă apere?”, a dezvăluit ea.

Dosarul de trafic de persoane s-a soluționat cu o serie de condamnări

Dosarul de trafic de persoane s-a soluționat prin condamnarea mai multor suspecți din dosar.

„Dosarul de trafic e terminat, au fost luați niște omuleți care erau cu cea mai mică problemă în toată nebunia. Dacă te gândești, dosarul inițial a fost cu trafic de minore instituționalizate și traficate dintr-un singur centru de plasament”, a mai povestit ea.

Larisa Butnariu a ales să-și spună povestea în repetate rânduri și a dezvăluit umilințele pe care le-a trăit în toată acea perioadă de coșmar. Mărturisește că viața ei s-a schimbat după ce a ales să spună adevărul, dar recunoaște că nu s-a schimbat în bine.

„Am simțit schimbare, în rău, pentru că cei pe care mi-am dorit să îi fac să mă asculte m-au catalogat drept un dușman de moarte, drept persona non grata, care nu are ce căuta pentru că știe prea multe și da, mă refer la autorități.

Eu nu am făcut treaba asta pentru mine, nu am ieșit la rampă pentru mine și din oportunism, cum susțin unii dintre cei care ar fi trebuit să mă apere. Am ieșit pentru că pur și simplu nu mai aveam nicio șansă și nici acum nu am de a mă salva.

Am vrut măcar să nu rămână în urma mea același nimic ca în urma celorlalte victime care au sfârșit de-a dreptul, fără ca povestea lor sau partea lor din poveste să se știe”, a dezvăluit tânăra, încă de la începutul interviului.

Larisa Butnariu vorbește despre singurele persoane de la care a primit ajutor și care i-au fost alături

În timpul interviului, tânăra din Iași a vorbit și despre puținii oameni care i-au fost alături și de la care poate spune că a primit ajutor.

Comisarul care a ales să deschidă dosarul de trafic de minori instituționalizați este „omul căruia i-ar ridica o statuie” și mărturisește că fără ajutorul său, nimeni poate nu ar mai fi supraviețuit dintre victime.

„Comisarul care a decis să deschidă dosarul de trafic de minori instituționalizați este singurul om căruia i-aș ridica o statuie la fiecare colț de centru de plasament și de bloc unde există câte un supraviețuitor pentru că dacă nu era acel om, niciunul dintre cei din acel dosar nu mai era.

A dat dovadă de o ambiție titanică și că îi pasă de noi ca oameni, nu ca statistică”, a mai explicat Larisa, în interviul pentru Context.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Andrei Aradits fără trofeu, dar fără regrete. A ratat la mustață premiul pentru „Cel mai bun actor în rol principal” la Premiile Gopo 2026

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
El apare mereu la TV și este unul dintre actorii politici importanți ai momentului! Ce s-a aflat, însă, despre fosta soție a lui Cătălin Predoiu. Nimeni nu știa acest detaliu despre Alina
Viva.ro
El apare mereu la TV și este unul dintre actorii politici importanți ai momentului! Ce s-a aflat, însă, despre fosta soție a lui Cătălin Predoiu. Nimeni nu știa acest detaliu despre Alina
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
Unica.ro
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.RO
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Ce a comentat un sârb revenit în România după 25 de ani: „Totul e schimbat. Până și...
GSP.RO
Ce a comentat un sârb revenit în România după 25 de ani: „Totul e schimbat. Până și...
Parteneri
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Libertateapentrufemei.ro
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

„Am primit marfă”. Cum au devenit magazinele second-hand „mallul” celor fără posibilități
Știri România 15:00
„Am primit marfă”. Cum au devenit magazinele second-hand „mallul” celor fără posibilități
Energie electrică gratuită, pentru mii de români, de la o mare companie. Cum poți să te înscrii în program
Știri România 14:08
Energie electrică gratuită, pentru mii de români, de la o mare companie. Cum poți să te înscrii în program
Parteneri
Familia regală din Emiratele Arabe Unite beneficiază de subvenții agricole din partea UE în valoare de peste 71 de milioane de euro, inclusiv în România
Adevarul.ro
Familia regală din Emiratele Arabe Unite beneficiază de subvenții agricole din partea UE în valoare de peste 71 de milioane de euro, inclusiv în România
Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan de la Rapid
Fanatik.ro
Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan de la Rapid
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Corbii" s-au întors în Superliga
"Corbii" s-au întors în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice
Viva.ro
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice

Monden

Scrisoarea Marei Bănică pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, de ziua vedetei. „Într-un an de Crăciun, tipa din imagine nu avea bani de brad pentru voi”
Stiri Mondene 15:01
Scrisoarea Marei Bănică pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, de ziua vedetei. „Într-un an de Crăciun, tipa din imagine nu avea bani de brad pentru voi”
Cu cine a păstrat legătura Patrice Cărăușan după Survivor România 2026: „Energie bună. Am simțit că rezonăm”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:04
Cu cine a păstrat legătura Patrice Cărăușan după Survivor România 2026: „Energie bună. Am simțit că rezonăm”
Parteneri
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
TVMania.ro
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
ObservatorNews.ro
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
GSP.ro
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Care este probabilitatea unui nou record al cursului euro în raport cu leul?
Mediafax.ro
Care este probabilitatea unui nou record al cursului euro în raport cu leul?
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată
Mediafax.ro
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată
Femeia a reușit să slăbească după ce a schimbat un singur LUCRU în dieta zilnică
KanalD.ro
Femeia a reușit să slăbească după ce a schimbat un singur LUCRU în dieta zilnică

Politic

Ilie Bolojan a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ședința PNL de după moțiunea de cenzură: "Am separat apele"
Politică 12:17
Ilie Bolojan a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ședința PNL de după moțiunea de cenzură: „Am separat apele”
CTP a făcut topul președinților României după 1989 pe criteriul răul cel mai mic. Ce loc ocupă Nicușor Dan
Politică 06 mai
CTP a făcut topul președinților României după 1989 pe criteriul răul cel mai mic. Ce loc ocupă Nicușor Dan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50 de ani mai puțin”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50 de ani mai puțin”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea