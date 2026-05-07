„Dragă Maxi și Eduard,

Nu găsesc altă poză cu tipa din imagine, deși cred că avem câteva zeci de fotografii împreună.

Pe vremea când e făcută fotografia, tipa din imagine se zbătea să găsească banii necesari să vă cumpere toate gadgeturile din lumea asta, chiar dacă nu era deloc cea mai înstărită femeie din lume.

Tipa asta vă va iubi până când va închide ochii. Vă știu de când v-ați născut. Maxi, te-am văzut prima oară un boț de om, îmbrăcat în costum cu papion. Și ea te ținea, mândră, în brațe.

Pe tine, Eduard, când aveai vreo 4 ani, la o zi de naștere a lui Dima, v-ați încăierat și atunci, și eu, și ea ne-am gândit că peste ani o să râdeți împreună de copilăriile astea.

Cu tipa din imagine am pus la cale, într-o iarnă, un plan nebun, prin care să vă ia acasă. Aveați interzis să o contactați, îi scriați pe furiș și o implorați să facă ceva să fiți împreună.

Tipa din imagine a făcut imposibilul să construiască pentru voi. Și a reușit. A construit un pod al iubirii de mamă, de nedistrus. Acum v-a consolidat drumul spre America, cea mult dorită de voi amândoi.

Tipa din imagine vă va aștepta și dincolo de moarte. Tipa din imagine, înainte de a fi prietena mea de peste trei decenii, e mama lui Maxi și Eduard.

În iubire nu e nevoie de scuze, niciodată. Un părinte iartă orice. Oricând. Dacă acum 51 de ani tipa din imagine nu se năștea, voi nu ați fi fost.

S-a chinuit să vă nască. Să vă crească. Să vă dea de toate când nu a avut de niciunele. Într-un an de Crăciun, tipa din imagine nu avea bani de brad pentru voi. Și totuși, ați avut brad.

Maxi, Eduard… este ziua tipei din imagine. Eu nu îi urez ei, ci vouă: să fie sănătoasă, să o prețuiți și să știți că oricând, tipa din imagine își va da viața pentru ca voi să fiți bine. La mulți ani, Adriana!”, a fost mesajul transmis de Mara Bănică.

