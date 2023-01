Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică a ales să calce pe urmele tatălui său și cochetează atât cu actoria, cât și cu muzica. Radu nu este deranjat de comparațiile care se fac între el și tatăl lui, însă își dorește să fie cunoscut pentru talentul său, nu pentru că este copilul unei mari vedete. De asemenea, tânărul a precizat că el și tatăl său sunt doi artiști complet diferiți.

„Am perceput-o destul de normal, că până la urmă suntem două persoane diferite și îmi doresc și lucrez să îmi creez propria identitate artistică. Nu mă deranjează comparațiile cu tata, sunt perfect normale, dar, la sfârșitul zilei, suntem doi artiști diferiți în cel mai bun sens”, a declarat, pentru Unica.ro.

Până acum, Radu Ștefan Bănică nu a jucat pe aceeși scenă cu tatăl său, însă i-ar plăcea să facă acest lucru la un moment dat. Cu toate acestea, Ștefan Bănică l-a invitat pe băiatul său la concertul de la Sala Palatului.

Fiul lui Ștefan Bănică este student la UNATC, în ultimul an. „O am pe Bogdana Darie, care este profesoara mea de actorie din anul întâi și o aveam și pe Ștefana Zamfira, fata lui Zamfirescu, dar a luat o clasă de anul întâi și nu o mai am. Îi sunt recunoscător pentru cei doi ani pe care i-am avut cu dânsa”.

Recomandări REPORTAJ la fabricile de pește. Român stabilit în Danemarca: „În România, mergem «acasă la ai noștri», nu acasă la noi”

În ceea ce privește tehnicile de teatru pe care le-a asimilat și care îl ajută să își construiască personajele, Radu Ștefan Bănică a menționat-o pe actrița Delia Nartea. „Am învățat la facultate și prin intermediul profesoarei mele, Delia Nartea, cu care m-am pregătit să intru la facultate, ei îi datorez principala materie din capul meu.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Radu Ștefan Bănică, jurat într-o emisiune de la TVR 1

Proiectul se numește „Vedeta familiei”, iar Radu Ștefan Bănică va sta la masa juriului alături de Matilda Pascal Cojocăriţa şi de Elena Gheorghe.

„Nu am neapărat o categorie pe care o jurizez, dar având în vedere că voi absolvi Facultatea de Actorie (din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti, n.r.), o să jurizez tot ce ţine de actorie şi de prezenţa scenică”, a explicat Radu Ștefan Bănică, tânărul care nu a mai lucrat cu copiii, dar are experiență de la frații lui.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Ademenită în timpul unei excursii cu clasa. „M-am simțit mai mult forțată, tu nu ai avut consimțământul meu pentru asta”

„Nu am mai lucrat până acum, însă am acasă doi fraţi mai mici (n.r.: Ana Violeta – care împlineşte la 15 decembrie vârsta de 15 ani şi este sora pe care o are din căsătoria tatălui său cu Andreea Marin şi Alexandru – în vârstă de doar 3 ani şi jumătate, care este fratele pe care îl are din actuala căsătorie a tatălui său cu Lavinia Pârva). Îmi plac copiii, aşa că îmi este uşor, cu toate că ştiu cât este de greu să le dai veşti rele”, a mai dezvăluit el, potrivit Click!.

Totodată, Radu Ștefan a mai precizat că la semnarea contractului cu TVR nu s-a sfătuit cu nimeni. „Sunt un încăpăţânat, aşa că nu am cerut sfatul nimănui atunci când am primit această propunere”, a mai spus el.

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BOMBĂ! Lovitură uriașă pentru Florin Cîțu. ULUITOR: se întâmplă chiar acum în lumea politică

Viva.ro Adevărul a ieșit la iveală! Care este, de fapt, motivul pentru care Maria Lungu a apărut cu fața umflată la Survivor: 'Sindromul...'

Observatornews.ro "Toadzilla", broasca râioasă gigant descoperită în Australia. Specialiştii au crezut prima dată că e o glumă

Știrileprotv.ro Un tânăr a primit o pungă plină cu bani împreună cu mâncarea comandată la McDonald's. „Sunt doar câteva mii de dolari aici”

FANATIK.RO Cine este femeia sfâșiată și ucisă de câini în zona Lacul Morii din București. Ana, victima maidanezilor și în 2022: ”Avusesem o premoniție că se va întâmpla ceva rău”

Orangesport.ro Transformarea şocantă a lui Marian Iancu după 8 ani de închisoare. Afaceristul a acordat primul interviu după ce a fost eliberat

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2023. Gemenii ar fi bine să își țină părerile pentru ei, în special în discuțiile cu cei din anturajul apropiat