„Secretul siluetei consider că este echilibrul, așa cum ar fi bine să îl păstrăm în toate, în viață. Astfel, îmi fac poftele, dar în cantități mici. Spre exemplu, vara asta am mâncat înghețată mai multă decât în alți ani, dar am avut grijă să nu am și alte dulciuri pe masă… Mă ajută foarte mult genele bune, dar îmi feresc existența de excese alimentare și de stres, pe cât posibil.

Cel mai eficient sport este jocul cu Sara, cu care alerg, fac ridicări și coborâri, genuflexiuni cu ea în brațe… este cel mai bun și mai plăcut antrenament, știu că îmi vor da dreptate toate mamele :)”, a spus vedeta, care e mama unei fetițe în vârstă de 3 ani.

E în vacanță în Grecia

Acum, Alessandra Stoicescu, Sergiu Constantinescu și Sara, fiica lor, se află într-o vacanță în Mykonos. Se relaxează și se bucură de peisajele de acolo. „În vara asta, însă, am decis că e timpul pentru o provocare și am ales Mykonos pentru o săptămână. O insulă splendidă, cu un vibe aparte, cu peisaje impresionante și căsuțe albe, dar cunoscută mai mult pentru viața de noapte vibrantă. Noi nici când eram doi nu alegeam pentru vacanță locuri cu viață de noapte dar… cum ar fi viața fără provocări? Așa că am pornit la drum”, a dezvăluit Alessandra Stoicescu.

„Încă de când s-a născut Sara, am luat-o cu noi în toate vacanțele. Fie la munte sau la mare în România, fie la ocean, în cele mai exotice zone din lume, cu multe ore de zbor și escale. Este mereu o bucurie atât pentru ea, cât și pentru noi, să petrecem timp împreună, să o învățăm lucruri noi văzând locuri noi, oameni diferiți, culturi diverse și bogate în felul lor.

Nu am considerat niciodată că e o provocare să pleci cu un copil mic, dimpotrivă, aventurile în trei sunt cele mai reușite, iar acești trei ani împreună ne-au demonstrat asta”, a mai declarat prezentatoarea TV.

