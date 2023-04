Într-un interviu pentru ego.ro, Adelina Pestrițu a mărturisit că mănâncă de multe ori alimente care nu sunt tocmai sănătoase și nu sunt bune nici pentru silueta pe care și-o dorește. Din meniul vedetei nu lipsesc dulciuri, burgeri, shaorma, însă are grijă să meargă la sală și să facă mai mult sport atunci când face excepții de la mâncarea sănătoasă.

„Să știi că pentru asta fac sport, ca să mănânc tot felul de prostii. Mănânc toate prostiile. Mănânc și dulciuri, mănânc tot ce se poate. Nu cred că fac excepții. Mănânc burgeri, shaorma, dulciuri, beau câteodată și acidulat. Cred că dacă ai un echilibru, adică mănânci, îți faci toate poftele, dar mergi la sală, îți faci tratamente corporale, te hidratezi bine, nu are ce să se întâmple. Echilibrul este bun în toate.”

Ciocolata este preferata vedetei și nu are de gând să renunțe la acest dulce. Adelina Pestrițu apelează la câteva trucuri înainte de ședințele foto pentru a arătat impecabil. Înainte de proiectele pe care le are, ea mănâncă salate și renunță complet la băuturile acidulate, fast food și la dulciuri.

„Ciocolata este demențială, nu cred că aș putea renunța la ea. Nu cred că aș putea să mănânc doar amăruie, vreau să simt gustul adevărat de ciocolată. Am perioade și perioade. Am și perioade când stau doar pe salate, în general, înainte de un spot publicitar. Acolo consider că trebuie să fiu în cea mai bună formă a mea. Renunț la dulce, la fast food, la băuturi acidulate. Măresc frecvența orelor de sport și numărul de tratamente. Așa reușesc să fac față.”

Adelina Pestrițu are 27 de tatuaje și se oprește aici

Fosta prezentatoare TV mărturisește că are în total 27 de tatuaje și nu regretă niciunul. Multe dintre fetele care o admiră au început să își facă aceleași desene pe corp precum ea.

„27. (n.r. de tatuaje) Nu le regret, dar nici nu mi-aș mai face. În acest punct sunt. Sunt mulțumită cu mine. Poate că aș scoate unul dintre ele, care nu mi-a plăcut de la început. Nu are legătură cu ceva care m-a deranjat. Reprezintă sensul vieții. Aș vrea să îl elimin pentru că nu îmi place nici poziționarea, dar, așa cum ți-am zis, nu mi-a plăcut de la început, mi-a dat un sentiment care m-a făcut să zic: «La ce îmi mai trebuia mie tatuajul acesta?». Dar, având 27, m-am obișnuit, oamenii mă știu. Cred că n-ar fi o surpriză pentru cineva care să mă angajeze pentru un spot publicitar și să zică: «WOW, tu ai 27 de tatuaje!». Bună dimineața, sunt pe Instagram toată ziua, le vedeți cap coadă!”

Ce intervenții estetice are Adelina Pestrițu

Pe Instagram, acolo unde e urmărită de aproape două milioane de persoane, Adelina Pestrițu a recunoscut ce intervenții estetice are. Vedeta nu s-a ascuns și a mărturisit că are implant mamar, rinoplastie și injecții cu acid hialuronic, dar și botox.

Adelina Pestrițu consideră că multe persoane publice ascund faptul că au intervenții estetice, pentru că se tem că vor fi judecate. Fosta prezentatoare de la Kanal D consideră că nu este nimic greșit în a apela la medicul estetician atunci când simți nevoia, dar în primul rând este de părere că fiecare persoană ar trebui să se simtă bine în pielea ei.

