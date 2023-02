Pe Instagram, acolo unde e urmărită de aproape două milioane de persoane, Adelina Pestrițu a recunoscut ce intervenții estetice are. Vedeta nu s-a ascuns și a mărturisit că are implant mamar, rinoplastie și injecții cu acid hialuronic, dar și botox.

Adelina Pestrițu consideră că multe persoane publice ascund faptul că au intervenții estetice, pentru că se tem că vor fi judecate. Fosta prezentatoare de la Kanal D consideră că nu este nimic greșit în a apela la medicul estetician atunci când simți nevoia, dar în primul rând este de părere că fiecare persoană ar trebui să se simtă bine în pielea ei.

„Fetelor am rămas datoare cu un subiect pe care vreau să-l dezabtem aici pentru că au fost multe întrebări. (…) Da, am botox. Nu e un subiect tabuu. Am impresia că ne e frică să vorbim despre botox, despre operații. E 2023 și încă e gândirea asta. Eu nu aș vrea să mai fie. Trebuie să ne simțim bine în pielea noastră. Bun, vorbim despre operații estetice. (…). Știi care e problema, de fapt, cred că multe fete ar fi foarte deschise pe acest sbiect.

„Să mergi să repari niște lucruri nu mi se pare deloc rău”

Eu nu am simțit nevoia să fiu de la început pentru că societatea în care trăim e gata să ne judece în orice moment, indiferent ce ai face, mai ales când e vorba despre operații estetice. Aruncă cu hate doar așa pentru că ți-ai permis să intri în cabinetul medicului esetician. (…) De ce să trăim așa? Asta am vrut și asta am simțit. O să o fac de câte ori simt eu și vreau. Și eu am trăit cu teama asta la început. (…) Nu este nimic greșit. Mai rușinos este să spui la sfârșitul vieții că ai trăit după părerea oamenilor și după cum au vrut ei. (…) Să mergi să repari niște lucruri nu mi se pare deloc rău”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram.

Și a continuat: „Am 2 intervenții: augumentare mamară și rinoplastie. Nu pot să spun că am un număr de intervenții pe care îl bifez anual, ajung în cabinetul medicului când simt că am nevoie. Operația de rinoplastie nu a fost doar de ordin estetic, ci și medical. S-au rezolvat niște probleme. Am fost super panicată. După un an am fost mulțumită de rezultat.”

Vedeta a precizat că operația pe care și-a făcut-o la nas a fost și din punct de vedere medical. Adelina a fost mulțumită de noua formă a nasului ei abia după un an de la intervenție.

„Nu vă imaginați că am folosit creme ca să îmi dispară ridurile”

Mai mult, Adelina Pestrițu a mărturisit că nu a găsit nicio cremă minune care să o ajute să scape de riduri, iar cea mai bună soluție a fost să apeleze la injecțiile cu botox. Vedeta spune că nu și-a făcut un obicei din a merge la estetician, ci apelează la intervenții de înfrumusețare de fiecare dată când crede că are nevoie.

„Ne ajută natura, dar hai să fim serioși. Ne mai ajută botox-ul, ne mai ajută sportul, o cremă bună. (…) Pentru ten folosesc creme, seruri, tratamente faciale de curățare și hidratare. Nu vă imaginați că am folosit creme ca să îmi dispară ridurile. Sunt sinceră cu voi și hai să fim serioși. Nu cred că există o cremă care să te întinerească așa.”

Și-a dorit să lămurească pe toată lumea și a anunțat că nu și-a pus fațete. Adelina Pestrițu și-a făcut de două ori albire dentară și are mereu grijă ca dantura ei să arate impecabil.

Adelina Pestrițu vrea să își micșoreze sânii

Vedeta se gândește să apeleze din nou la medicul estetician și să intervină în zona bustului. De data aceasta, Adelina Pestrițu își dorește să își schimbe implantul mamar și să pună o mărime mai mică a silicoanelor.

„Încă nu știu când. Nu am programat nimic. Îmi doresc să schimb implanturile mamare pentru că îmi doresc o cupă mai mică, atât.”

