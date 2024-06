După patru ani de relație, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit cu scandal. Omul de afaceri a acuzat-o pe fosta prezentatoare că l-a înșelat cu Auday Al-Ahmad, care e chiar medicul ei estetician. Ea a negat totul, ba chiar i-a urat fericire omului de afaceri, care deja are o nouă relație, se iubește cu Daria.

Întreg scandalul a ajuns la urechile lui Dan Capatos, care e prieten de ani cu Bianca Drăgușanu. El i-a cerut explicații acesteia, nu înțelege de ce e implicată într-un nou scandal. În emisiunea „Xtra Night Show”, cei doi au avut un schimb acid de replici.

Dan Capatos: Știi câte femei sunt în România?! Cred că sunt câteva milioane. Ele de ce nu intră toate în scandal? Numai ție ți se întâmplă.

Bianca Drăgușanu: Cine?!

Dan Capatos: Toate scandalurile astea de ce ți se întâmplă doar ție? Dacă ești cea mai loială, cea mai fidelă, cea mai cuminte și cea mai ok femeie, de ce nu se întâmplă altor două milioane, 5 milioane de femei din țara asta?!

Dan Capatos: Deci tu nu poți să faci absolut nimic încât să nu mai fi mediatizată? Deci nu e vina ta că ești foarte mediatizată, tu nu ai nicio vină.

Bianca Drăgușanu: Deci hai să închidem subiectul!

Bianca Drăgușanu: „Nu mai vreau să fiu mediatizată, nu mai vreau”

Dan Capatos: Te întreb, tu crezi că ai vreo vină că ești atât de mediatizată sau nu? Dacă vrei să fii discretă, ești discretă! Îți dau un exemplu, Oana Marica, care e fată de oraș care nu e deloc mediatizată, ce să vezi? Poate că a schimbat mai mulți iubiți în ultimii ani decât ai schimbat tu. Și îți mai dau exemple de fete.

Bianca Drăgușanu: Lumea nu e interesată, că a fost mediatizată și ea. Lumea nu e interesată de fata asta. Băi, Capatos, stai că mă enervezi!

Dan Capatos: Păi, de ce te enervez? Dacă nu vrei să fii mediatizată, nu ești, crede-mă.

Bianca Drăgușanu: Dar nu mai vreau să fiu mediatizată, nu mai vreau.

Dan Capatos: Da? Foarte bine, dar hai să și demonstrezi dacă nu mai vrei asta!

În aceeași emisiune, Bianca Drăgușanu a negat că are o relație cu Auday Al-Ahmad. „Spun încă o dată cu subiect și predicat că nu am nicio relație în momentul de față cu domnul doctor Auday, pe care îl respect, cu care lucrez, cu care am un proiect nou”.

Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a ajuns și la urechile medicului estetician. El neagă relația cu fosta prezentatoare de televiziune. „Relația dintre mine și Bianca este o relație strict de colaborare, suntem prieteni foarte buni și parteneri la acest business și chiar vrem să dezvoltăm această afacere și să o ducem la un alt nivel. Noi ne cunoaștem de cinci luni de zile, iar parteneriatul de colaborare este de patru luni de zile. Deci, nu știu ce a declarat domnul Bădălău de șase luni de zile. Nu, niciun caz (n.r. – că s-ar cunoaște de șase luni)”, a declarat medicul Auday Al-Ahmad, pentru Știrile Antena Stars.

