În urmă cu câteva zile, după Crăciun, Dana Rogoz, soțul ei, Radu Dragomir și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia, au părăsit România cu destinația Zanzibar. Au ajuns acolo în urmă cu o zi, deja au închiriat o mașină și au pornit să exploreze insula.

Pe rețelele de socializare, artista a dezvăluit deja primele impresii încă de când ea și familia au ajuns în vacanță. „Și am ajuns în Zanzibar! Am aterizat pe la 4 dimineața, am trecut repede de toate formalitățile de la vama, ne-am bucurat că ne-au ajuns și bagajele (spre deosebire de revelionul trecut) și ne-am suit în mașină pe care am închiriat-o din țară și pe care o va conduce Radu, cu un permis de conducere local temporar, obținut de aici. În felul acesta vom avea mai multă libertate de mișcare. Știți doar că asta ne e stilul”, a explicat vedeta, care a și dezvăluit că a fost oprită de poliție. A fost doar un control de rutină.

„Îmi doream enorm de mult o astfel de vacanță”

„Ne-a oprit și poliția pe la 5 dimineața, pentru un control de rutină. După ce ne-au verificat actele, ne-au lăsat să plecăm foarte repede, zâmbindu-ne prietenos. Ne-am cazat la Sunshine Marine Lodge, pentru primele 3 nopți. E superbă cazarea!

Căsuțe de lemn cu stuf deasupra, împrăștiate într-o grădina minunată, cu un restaurant micuț chiar pe plajă, unde cină se ia la lumina lumânărilor. Încă nu reușesc să îmi odihnesc ochii și să pot cuprinde atâta frumusețe, dar știu sigur că îmi doream enorm de mult o astfel de vacanță”, a mai scris ea pe Facebook.

Acum, vacanța continuă pentru întreaga familie. Dana Rogoz, soțul și copiii se bucură de soare, de plajă. „După ce am lenevit toată dimineața la plajă, ne-am suit în mașină și am mers până în Stone Town. Suntem încă în faza în care încercăm să ne integrăm, să ne prindem care sunt regulile jocului aici.

Fotografiile sper să surprindă măcar 10% din atmosfera acestor locuri. Orășelul e foarte viu, cu multe străduțe înguste, că un labirint. Oamenii care ne-au ieșit in cale până acum au fost foarte calzi, săritori și mai mereu puși pe glume.

La întoarcere spre cazare, de exemplu, ne-am oprit la o benzinărie. Doamna de acolo l-a întrebat pe Radu câtă benzină să îi pună, el a zis că ar vrea să îi facă plinul, iar doamna i-a răspuns râzând: „Păi unde ai de mers atâta?””, le-a mai dezvăluit Dana Rogoz fanilor, cărora le-a arătat mai multe poze din vacanță.

