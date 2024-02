Filmul „Tati part-time”, care la o lună de la lansare a fost văzut de peste 300.000 de spectatori, a ajuns subiect de discuție pe micul ecran, dar și pe rețelele de socializare. Mulți au apreciat prestația Evei Măruță, care are 8 ani, în film, în timp ce alții au criticat și au susținut că a primit rolul doar pentru că e fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță.

Mulți au sărit în apărarea micuței care și-a făcut debutul în actorie. La fel de multe persoane au și lăudat filmul, printre acestea se numără și Dani Oțil. Prezentatorul de la Antena 1 a văzut la cinema „Tati part-time” și a ținut să laude echipa filmului, dar și pe regizoarea Letiția Roșculeț, cu care el a lucrat la „X Factor”.

Dani Oțil: „Vă fac o recomandare, neplătit, neobligat de nimeni”

„Salutare followers. Vă fac o recomandare, neplătit, neobligat de nimeni. Trebuie să recunosc că după un set de filme făcute de români sau românești de la care am plecat dezamăgit sau puțin dezamăgit, nu dau nume, am dat peste un film după care am căutat în telefon numărul de telefon al regizoarei Letiția (n.r. – Letiția Roșculeț), cu care am lucrat acum 100 de ani, la primul X Factor, deci cred că acum 13-14 ani”, și-a început el confesiunea în mediul online, care a fost distribuită și pe contul lui Cătălin Măruță.

„Și pentru că nu ne-am scris în anii ăștia niciun mesaj, i-am scris acum un mesaj foarte lung mulțumindu-i pentru o experiență plăcută, pentru că mi-a demonstrat că se pot face filme în România la care să și râzi și să și lăcrimezi, și să îi mulțumesc ei, dar și echipei, nu mă știu cu toți, pentru că au demonstrat că se poate.

Recomand Tati part-time pentru că e un film la care poti merge și cu copilul, dar poți să și înțelegi ceva pe bune. Și de la care pleci plăcut impresionat”, a mai explicat Dani Oțil.

„Nu suntem supărați unii pe alții, cine își mai aduce aminte ce s-a întâmplat acum vreo 14 ani”

Totodată, Dani Oțil a adus în prim-plan și relația pe care o are cu Andra și Cătălin Măruță. Acum ceva vreme, într-un podcast, prezentatorul a povestit cum i-a auzit pe cei doi bârfindu-l la un eveniment, unde a apărut cu Mihaela Rădulescu.

„Și pentru că în film apare și preferata noastră din familia Măruță vreau să fac o altă precizare. Se tot rostogolește pe TikTok în perioada asta o bucățică scoasă din context dintr-un podcast în care eu zic ceva despre Andra și Cătălin”, a mai zis Dani Oțil pe Instagram.

Acum a explicat că se înțelege bine cu cei doi, chiar și atunci când se văd la evenimente stau de vorbă. „Stați liniștiți, suntem prieteni, ne vedem pe la evenimente, ne îmbrățișăm, ne place frica lui Cătălin, decât prezentatorul Măruță, dar o iubim foarte mult și pe Andra.

Și nu avem nimic, nu suntem supărați unii pe alții, cine își mai aduce aminte ce s-a întâmplat acum vreo 14 ani, într-o cârciumă de undeva. Că era o răutate, că era o simplă glumă. Este treaba noastră, noi suntem în continuare prieteni, cum ar trebui să fie toți oamenii din showbizul românesc. (…) Cât despre Eva, a jucat foarte bine”, a încheiat Dani Oțil.

Remarca răutăcioasă pe care au făcut-o Andra și Cătălin Măruță despre Dani Oțil

Invitat la podcastul lui Radu Țibulcă, Dani Oțil a povestit o întâmplare care a avut loc în perioada în care forma un cuplu cu Mihaela Rădulescu. Mulți criticau relația lor, însă la urechile lor a ajuns și reacția Andrei atunci când i-a văzut împreună.

„Mi-aduc aminte de o scenă mișto. Eram la un restaurant pe Decebal și noi eram aici și Măruță cu Andra la o masă lângă. Erau deja împreună de ceva timp. Ne-am congratulat că știi cum e, starurile-ntre ele… Ne-am salutat așa, de la distanță. Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea ca găinile. O parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat, dar nu s-au luat în brațe”, a glumit Dani Oțil.

Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a continuat să povestească și a dezvăluit ce au spus soții Măruță despre el și Mihaela Rădulescu. „Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare. Vedeam prin geam discuțiile. Am sesizat că se vorbește de noi și era normal. Țin minte că a ieșit Mihaela și a zis: «Băi, ce răutăcioși! Ăștia nu știau că sunt în baie și că-i aud». Prima remarcă a fost: «Bă, Mihaela e înaltă, dar ce-o fi văzut la piticul ăla?».

Bine, au fost mai mult răutăți, dar nu le discutăm decât la podcastul lui Măruță. Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și profesional, și personal, am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că nu am cum s-o urăsc. Ăsta-i poporul”, a dezvăluit Dani Oțil la podcastul lui Radu Țibulcă.

