Daniela Crudu a făcut senzație în Kenya de Revelion. Ce ținută a purtat fosta asistentă TV

De ceva timp, Daniela Crudu a ales să se retragă de pe micile ecrane. S-a reorientat spre alt domeniu, iar acum câștigă bani frumoși din contractele de imagine. Face publicitate pentru diverse branduri și este MC la diverse evenimente.

„Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu votcă și la haine”, a declarat Daniela Crudu, în urmă cu ceva timp, potrivit Cancan.

