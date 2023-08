„Spre deosebire de el care are 10 parole, el are acces la WhatsApp-ul meu. Dacă eu aș căuta în telefonul lui George, ar fi război. Noi ne-am mai certat. Acum ani de zile l-a mai sunat și eu am deschis telefonul și m-am uitat să văd cine este. Am găsit niște mesaje care m-au deranjat. Dacă el nu era inteligent și îmi demonstra că sunt pasagere… Eu nu l-am prins în fapt.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Pe bărbatul meu îl mai iubea cineva, i-a scris „te iubesc”. Deși, eu sunt mândră, vrei să iau un prost? Eu am fost despărțită de George vreo doi ani, el a stat separat și eu cu mama mea. A avut timp să se gândească ce alege. Nu sunt ca alții să zic ce sigură sunt eu pe căsnicia mea. Eu mă cert cu George, eu sunt mai rea, dacă am ceva, susțin până la capăt. I-am zis să nu mă jignească, pentru că eu sunt Balanță și nu mă despart de el din lucruri mari, ci din lucruri mărunte”, a declarat Daniela Gyorfi, potrivit Wowbiz.

În cadrul aceleiași emisiuni, Daniela Gyorfi a făcut dezvăluiri despre scandalul cu Liviu Guță, pe care cei doi l-au avut în urmă cu mulți ani.

„Nu am luat niciun ban de pe urma hitului De ce mă minți? Nu îl aveam pe George impresar. Cu Liviu Guță m-am certat din cauza caracterului, nu a banilor.

Nu ne-am împăcat, eu nu am vorbit cu el. Pe mine m-a deranjat foarte tare Liviu, pentru că eu nu am înțeles niciodată comportamentul lui. Ești cu un om care este ok cu tine și vii la televizor și spui niște lucruri din cauza cărora era să mor de inimă.

În anul în care a murit mama, 2013, el a venit cu un scandal mare la televizor, l-a învățat cineva probabil. Am zis că nu intru, dar am intrat în momentul în care a zis că eu o bat pe mama mea și o țin în debara. Era să cad de inimă lângă mama, care așa bolnavă cum era, a stat lângă mine. El și-a cerut scuze, dar pentru mine a fost mult prea mult”, a spus Daniela Gyorfi la „Detectorul de minciuni”.

