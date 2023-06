De aproximativ zece ani de zile, Alex Velea și Antonia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Abia în 2021, artistul și-a cerut cerut celebra iubită în căsătorie, după opt ani de relație și doi copii împreună. Plănuiau să facă nunta în 2022, apoi au amânat-o pentru anul acesta.

Și acum s-au răzgândit, nu mai fac nunta și botezurile copiilor în viitorul apropiat. Dominic și Akim, băieții lor, încă nu au fost creștinați. „O să urmeze, dar nu știu când, nu cred că anul asta… Avem concerte, mereu pe drumuri, e nebunie…”, a declarat pentru Click Alex Velea.

În același interviu, el a vorbit despre cariera lui în actorie. A jucat în „Băieți deștepți”, film premiat la TIF. „În «Băieți deștepți» am câteva scene foarte mișto. Dar am jucat și în «Tigru», în regia lui Andrei Tănase. A fost premiat la TIFF săptămâna trecută, a luat premiul pentru debut acest film. Este filmul de debut al lui Andrei Tănase. Mi-a plăcut foarte mult proiectul asta, căci am făcut treabă bună”, a mai zis Alex Velea.

Ce relația are Alex Velea cu copiii lui

Invitat recent la emisiunea lui Teo Trandafir, Alex Velea a vorbit despre familia minunată pe care a întemeiat-o alături de Antonia. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim, iar cântăreața o mai are pe Maya din căsnicia cu Vincenzo Castellano.

Fetița Antoniei locuiește în Italia alături de tatăl ei, însă vine destul de des în România să își viziteze mama și frații. Alex Velea recunoaște că atunci când este singur cu copiii pierde controlul, pentru că aceștia sunt foarte agitați și uneori se mai bat. Lucrurile se schimbă complet când în peisaj își face apariția și Antonia, care reușește să îi țină în frâu pe cei trei copii. Cântărețul mai povestește că nu se pot relaxa niciodată atunci când sunt cu copiii undeva, pentru că aceștia nu au stare și se tem să nu se lovească.

„Când mergem cu copiii, suntem paznici, trebuie să avem grijă de ei. Când suntem un cuplu, e altceva. Ne e teamă să se lovească în diverse părți ale corpului. Sunt năzdrăvani, iar în formula asta când sunt toți trei, sunt periculoși. Băieții cresc, sunt zvăpăiați. Le place să alerge, se bat între ei, nu știu ce să zic. Se și iubesc între ei, să nu creadă lumea că se bat încontinuu”, a declarat vedeta în emisiunea lui Teo Trandafir.

Alex Velea ar mai fi vrut încă un copil

La Kanal D, Alex Velea a declarat că și-ar mai dori un copil, însă Antonia a avut deja trei operații de cezariană până acum. De asemenea, ea are și alte probleme care ar împiedica-o să mai ducă o sarcină la bun sfârșit.

„Eu îmi mai doresc copii, dar deja după trei cezariene, are și RH-ul negativ… Nici grupa sangvină nu îi mai permite să mai aibă alt copil, dar și dacă ar rămâne însărcinată ar exista posibilitatea să fie niște probleme. Mie mi-ar fi plăcut să avem mai mulți, să avem o familie mare. Am fi avut nevoie de mai mulți bani, pentru că noi ne dorim mult să investim în educația lor, ne dorim să aibă toate lucrurile pe care noi nu le-am avut. Toate astea costă”.

