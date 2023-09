Alin Oprea și Medana s-au căsătorit religios vineri, 15 septembrie, și au avut 10 perechi de nași. Evenimentul a avut loc într-un restaurant din Otopeni, unde au invitat 500 de persoane. Petrecerea a fost una reușită, unde artiștii s-au înghesuit să cânte, iar unii nici nu au mai apucat să își facă programul. Medana a pregătit și o surpriză pentru cei prezenți și și-a lansat primul volum de poezii.

Toată lumea a observat că de la nuntă au lipsit copiii lui Alin Oprea din căsnicia pe care a avut cu Larisa. Nici Tavi Colen, fostul coleg de trupă al cântărețului, nu a fost pe lista invitaților. Prezent în emisiunea „La Măruță”, Alin Oprea a explicat de ce nu i-a invitat pe aceștia la nunta cu Medana.

„I-aș fi trimis cu drag invitația lui Tavi, dar știam sigur că nu va răspunde afirmativ”, a spus solistul de la Talisman.

Și a continuat: „Am avut logodna acum un an, undeva în luna noiembrie, apoi pe 22 decembrie am avut căsătoria civilă. Dacă aș fi primit un mesaj de la Tavi cu «Casă de piatră!», l-aș fi invitat, evident. Dacă aș fi primit un mesaj de la copiii mei cu «să fii fericit, tată! Doamne ajută!», i-aș fi invitat. Nu unii doar să ofere, iar unii doar să primească… Îl iubesc pe Tavi, îmi iubesc copiii și nu am nicio problemă. Eu mă împac oricând cu ei. Știu să iert, știu să fiu deschis, știu să înțeleg că trecutul e trecut și poate fi reparat dacă este cazul. Nu am față de nimeni niciun sentiment de ură”.

Dacă cei doi copii ai lui Alin Oprea nu au fost invitați la nunta tatălui, copiii Medanei au fost prezenți. Soția solistului de la Talisman a fost extrem de emoționată când a dansat cu fiul său.

„Am avut, de fapt, 10 perechi de nași, și nu opt cum s-a anunțat inițial”

Pregătirile pentru nuntă au început din timp, iar Alin Oprea s-a ocupat de toate detaliile evenimentului, astfel încât totul să se desfășoare așa cum cei doi soți și-au imaginat.

Medana, soția solistului de la Talisman, a îmbrăcat pentru prima dată rochia de mireasă. Bruneta a mai fost căsătorită anterior, însă niciodată nu a purtat rochia albă. Pe parcursul serii, Medana a schimbat mai multe ținute și a arătat spectaculos.

Soția lui Alin Oprea a dezvăluit ce gest emoționant a făcut Gheorghe Turda la petrecerea de nuntă. De asemenea, în seara nunții, Medana și-a lansat volumul de poezii.

„Gheorghe Turda a făcut un gest impresionant pentru noi! A cerut bilet de voie să vină să cânte din spital și a cântat o priceasnă. Momentul religios a fost unul emoționant. Am avut, de fapt, 10 perechi de nași, și nu opt cum s-a anunțat inițial.

Un alt moment emoționat a fost valsul mirilor, melodia compusă special pentru mine de Alin, și care a avut loc într-un cadru de vis, pe scări, fiind proiectat pe perete, cu un videoproiector.

Momentul acesta m-a terminat, pentru că mie nu-mi place să cânt, am trac, am vrut să iasă perfect. După vals, a avut loc lansarea primului meu volum de poezii.

„Nu am vrut o nuntă clasică, tradițională”

Singurul moment care pe mine însă m-a făcut să plâng a fost momentul în care am dansat cu fiul meu, Darius. Am plâns de am rupt! A mai fost și momentul Corinei Chiriac, care a cântat o piesă unde am dansat împreună cu toate nașele și cu mama mea.

Nu am vrut o nuntă clasică, tradițională. Eu nu am vrut să fiu furată timp de 30-40 de minute. Eu am preferat să lansez cartea pe care am oferit-o cadou la plecare invitaților”, a povestit ea.