Cu o carieră impresionantă de peste patru decenii, Carmen Tănase a ajuns să fie una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. A devenit extrem de iubită după apariția sa în telenovela românească „Inimă de țigan”, unde a interpretat rolul Flăcăricăi, soția lui State Potcovaru. Chiar și în ziua de astăzi, la 15 ani de la difuzarea serialului, ea este strigată pe stradă „Flacăra”.

Carmen Tănase are și o carieră impresionantă în teatru. Din anul 1984 până în anul 1990, actrița a fost angajată la Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași, iar începând cu anul 1990 lucrează la Teatrul Odeon din București.

Tocmai din cauza programului ei încărcat, ea nu mai are timp să gătească. În schimb, ea servește ciorbele preferate la restaurante. „Din comoditate și din lipsă de timp, mănânc mozzarella cu roșii. E mai simplu. De fel, sunt ciorbăreasă. Dacă mă așez la masă trebuie să am ciorbiță.

Cea mai bună ciorbă pe care am mâncat-o este cea rădăuțeană, dar și supa de pui cu tăiței de casă. Nu mai gătesc de mult, nu am timp. De vreun an nu am timp să gătesc, dar mănânc pe la restaurante”, a declarat actrița, care nu face nici mari pregătiri pentru sărbători.

„Eu stau la țară și acolo există produse tradiționale făcute de o familie”

Se gândește să cumpere salată de boeuf, sarmale, cozonac și multe altele de la o familie din satul în care locuiește. „În principiu, pe 24 decembrie se face brăduțul sau se aduce brăduțul gata făcut, din lipsă de timp și vom sta acasă.

Eu stau la țară și acolo există produse tradiționale făcute de o familie, ca acasă, poate chiar mai bune și îți poți lua orice. Toate sunt făcute din gospodăria lor”, a mai spus Carmen Tănase pentru impact.ro.

În perioada următoare, ea continuă să muncească, nu va lua o pauză de sărbători. De Crăciun va urca pe scenă, iar de Revelion va petrece alături de cei dragi. „Am spectacol pe 25 decembrie la Teatrul Național, am spectacole și deplasări până de Crăciun, mai avem filmări la Clanul. Am mai jucat de Crăciun. Eu am jucat pe vremuri la Iași, de Revelion, la Teatrul Național din Iași.

De Revelion 2024 voi petrece pe aici, prin zonă. Nu pot pleca nicăieri, aș prefera să fie o noapte obișnuită, să o dorm. Nu vreau neapărat pauză, mi-a ajuns de la treaba cu pandemia, chiar nu mai vreau pauze. Uneori sunt obosită, dar mulțumim lui Dumnezeu că este așa!”, a încheiat actrița, care face naveta la spectacolele din București, după ce s-a mutat la țară.

Actrița locuiește de aproximativ doi ani într-un sat de lângă Târgoviște. Carmen Tănase și-a vândut toate proprietățile și și-a cumpărat o casă, care are și curte. „Nu prea apuc să stau acasă, apuc să petrec cam doar o zi pe lună, când sunt cam 7.000 de chestii de făcut. De obicei plec dimineața, mă întorc noaptea. La teatru nu avem zile libere, sâmbătă e repetiție, de obicei, iar duminică avem spectacol”, spunea Carmen Tănase pentru Impact.

