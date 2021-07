Carmen Tănase a vândut toate proprietățile din București și s-a mutat la țară. „Am vrut să scap de mizerie”

În urmă cu câteva luni, actrița a anunțat că se mută la țară. Carmen Tănase a rezolvat totul, a vândut toate proprietățile din Capitală și a plecat fără se se uite în urmă.

Vrea să se bucure de traiul simplu, sănătos. Nu a dezvăluit însă unde locuiește acum.

„Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la…țară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit”, a declarat actrița pentru impact.ro.

Ea trăiește acum înconjurată de 3 câini și 14 pisici, ultima, în vârstă de doar câteva săptămâni, pe care i-a adus-o cineva, de prin vecini.

„Cea mai mare are 19 ani, toate sunt sterilizate și se înțeleg foarte bine cu cânii, doar au crescut împreună. Vin toate și dorm lângă mine”, a mai povestit ea.

Carmen Tănase va reveni în București, va face naveta atunci când va avea diferite spectacole, proiecte, însă Capitala nu va mai fi casa ei.

