De ce Cătălin Botezatu a lipsit de la nunta Gabrielei Prisăcariu cu Dani Oțil. Creatorul de modă are o relație specială cu mireasa

Deși îi leagă o prietenie de aproximativ opt ani, Cătălin Botezatu nu a purtat fi alături de Gabriela Prisăcariu în ziua ei cea mare. Într-un interviu pentru Playtech, designerul a explicat de ce nu a fost prezent la nunta fotomodelului cu Dani Oțil.

Cătălin Botezatu, despre Gabriela Prisăcariu: „Este extrem de frumoasă”

„Am fost invitat la nuntă și aș fi mers cu mare drag, dar, din păcate, nu sunt în București”, a spus Cătălin Botezatu, care nu a știu ce rochie și-a ales Gabriela Prisăcariu. El a avut însă încredere în gusturile ei. „Nu m-a consultat în alegerea rochiei, dar sunt sigur că indiferent ce rochie ar pune pe ea, va arăta superb, pentru că are un corp desăvârșit.

Este extrem de frumoasă și o va purta cu acea distincție pe care doar o manechină și o femeie adevărată o poate avea”, a declarat designerul înainte de nunta vedetei.

Gabriela Prisăcariu spunea inițial că va avea o singură rochie de mireasă, însă planurile s-au schimbat pe parcurs. Soția lui Dani Oțil a îmbrăcat o rochie albă, de prințesă, cu trenă, și apoi a optat pentru o a doua rochie, una în care să se poată mișca mai bine.

Cătălin Botezatu și Gabriela Prisăcariu se cunosc din 2015

Gabriela Prisăcariu a fost lansată în showbiz de Cătălin Botezatu, după ce fotomodelul a câștigat emisiunea „Supermodels”. Celebrul designer a ajutat-o pe soția lui Dani Oțil în cariera sa, astfel că între ei a rămas o frumoasă relație de prietenie.

De fiecare dată când se întâlnesc, cei doi stau la povești și se bucură de revedere.

Discursul lui Dani Oțil de la nunta cu Gabriela Prisăcariu

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.

La nuntă au fost invitate aproximativ 100 de persoane, pentru că cei doi nu și-au dorit o petrecere foarte mare. „De astăzi Dani, soțul Gabrielei. Vreau în primul rând să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Gabriela știe că am 6 prieteni și nici ei nu sunt chiar prieteni. Unii sunt prieteni că le-am dat bani împrumut și nu mi-au dat înapoi. Nu credeam că vă strângeți atâția, sincer. Eu am crezut că vor fi 62, dar sunteți peste 100 și ceva”, a spus Dani Oțil.

