Mara, fiica Ralucăi Moianu, a împlinit pe 15 ianuarie vârsta de 18 ani. Fosta prezentatoare, care a făcut istorie cu emisiunea „Iartă-mă”, a povestit în emisiunea „La Măruță” ce planuri are fiica sa. Tânăra își dorește să devină magistrat și să nu părăsească țara. Majoratul și l-a petrecut cu prietenele sale.

„A făcut 18 ani. O puștoaică iubită. A sărbătorit cu prietenele. E un copil deosebit, pentru că e foarte puternică, e o fată care știe ce vrea. Își dorește să fie magistrat și să rămână în țară. E genul care vrea să fie ordine”, a povestit Raluca Moianu în platoul emisiunii „La Măruță”, relatează unica.ro.

Vedeta are o relație foarte bună cu fiica sa, mai ales că Mara a rămas fără tată când era adolescentă. Raluca Moianu a vrut să își ducă copilul la psiholog după ce tatăl ei s-a stins din viață, însă aceasta a refuzat. Fosta prezentatoare de la TVR a spus că ea a apelat la sfaturile specialistului.

„Avea 13 ani. A fost foarte foarte complicat, dar ne-am avut una pe alta. M-am adaptat situației, eu am apelat și la un psiholog. Am vrut să o duc pe Mara la psiholog, dar ea nu a vrut. Mi-a zis că vorbeste cu mine orice și am fost întotdeauna foarte deschise”.

Recomandări Cazul Marcu: de ce nu vedem pădurea din cauza copacilor

Raluca Moianu mărturisește că este genul de persoană care iartă foarte ușor și niciodată nu ține mult supărarea. Este un om vesel și optimist, iar asta o ajută să treacă peste greutățile care îi apar în viață.

„Eu iert ușor. Nu vreau să mă încarc cu venin. Avem tendința , noi oamenii, să ne încărcăm, avem tot felul de lucruri din acestea în cap. Nu facem decât să se întoarcă împotriva noastră. Eu sunt un om vesel. Dacă am reușit să trec peste problemele din viață, am trecut pentru că sunt optimistă”, a declarat Raluca Moianu la PRO TV.

De asemenea, ea își cere scuze atunci când greșește, iar același obicei îl are și în relația cu fiica sa, Mara.„Cer iertare dacă am făcut o prostie. Sunt capabilă să recunosc o boacănă. Mi se pare cinstit așa și cu fiica mea. Și dacă suntem părinți tot putem să greșim”, a spus Raluca Moianu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mara vrea să rămână alături de mama ei, în România

Recomandări Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!

Mara nu vrea să urmeze o facultate în străinătate, așa cum aleg mulți tineri, ci vrea să îi fie în continuare alături mamei sale.

„Nu vrea să plece. Eu sunt foarte fericită, dar sigur că, dacă ar fi vrut să plece, eu aș fi făcut orice efort ca ea să plece. Eu o susțin în tot ce își dorește. Până la urmă eu nu trăiesc viața ei, sunt alegerile ei și eu trebuie doar să-i fiu alături, să o sprijin, nu am de ce să mă amestec într-un fel. Fiica mea nu este mondenă, nu vrea să apară. Vrea să facă Drept. Deocamdată învață de rupe și sper să intre la buget, așa visez eu. Acum să vedem. Important e să fim sănătoși, să fie pace, să fie liniște, să avem numai evenimente frumoase și să ne bucurăm unii de alții”, spunea recent fosta prezentatoare.



GSP.RO Shakira, agresată de mama lui Pique? Imaginile controversate care fac înconjurul presei internaționale. Filmarea i-a uluit pe fanii cântăreței: soacra o împingea cu mâna în față. Reacția fostului fotbalist. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Gafa uriaşă făcută de Carmen Iohannis! Poza postată de Prima Doamnă a şocat pe toată lumea, ce s-a văzut. FOTO

Viva.ro Ce s-a ales de Dana Bartzer și Dan Creimerman. Erau cuplul de aur al muzicii românești pe vremea lui Ceaușescu

Observatornews.ro O femeie şi-a văzut soţul mort într-un clip promoţional al unui restaurant din Anglia. Bărbatul era mort de 9 ani

Știrileprotv.ro Drag Queen a fost găsită moartă pe o alee după ce a ieșit dintr-un club

FANATIK.RO Mircea Badea, despre cel mai mare pericol de pe pământ: ”Nu e nici războiul, nici încălzirea globală”

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 25 ianuarie 2023. Racii vor fi ocupați cu problemele de ieri, până când vor observa că nu contează chiar așa de mult să le rezolve pe toate

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată