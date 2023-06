„De obicei îmi place să scriu texte lungi și care să cuprindă cât mai în detaliu diverse sentimente și trăiri ce se află în spatele anumitor decizii. Dar azi, cumva, simt nevoia să fiu mai direct și la obiect. Așadar, am câteva vești pentru voi. În toamnă, îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii 3 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Venim să ne vedem! După cum vă puteți imagina, e o muncă imensă care stă în spatele acestor provocări, una pe care am început-o deja de ceva vreme. Aceste lucruri au dus însă la o concluzie. Nu voi mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României.

Vreau să mulțumesc pe această cale întregii echipe Vocea României, colegilor de scaun și oamenilor de acasă. A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat incredibil de multe și am avut norocul să-mi fac prieteni noi.

Totodată, profit de ocazie pentru a-mi cere iertare față de orice viitor concurent care s-a înscris la emisiune dorind să ajungă în echipa The Motans. Dar să știți că inboxul meu e mereu deschis. Ne vedem în fața scenei”, a sunat mesajul pentru fani de la Denis din mediul virtual.

Recomandări Nicolae Ciucă și-a anunțat demisia din funcția de premier. „După ce îmi depun mandatul, încep procedurile de efectuare a rocadei”. Predoiu, desemnat interimar

Cine este Denis Roabeș

Denis Roabeş este solistul trupei The Motans şi a colaborat cu nume mari din industria muzicală, precum Delia, Irina Rimes şi Inna. El este originar din Republica Moldova. A lansat trupa The Motans în 2016, iar prima piesă care a devenit virală online a fost „Weekend”, realizată în colaborare cu Delia (acum depăşeşte 31 de milioane de vizualizări pe YouTube).

Despre rolul de jurat la „Vocea României”, cântărețul a spus pentru protv.ro că e o provocare pe care a aşteptat-o cu nerăbdare. „Sunt fericit că fac parte din echipa Vocea României. E o provocare pe care am aşteptat-o cu nerăbdare şi mă bucur că am oportunitatea de a da mai departe ce am învăţat eu în ultimii ani.

Pentru mine, ideea de mentorat este ceva foarte special. De-a lungul vieţii, am avut noroc să întâlnesc persoane care m-au ajutat să mă formez atât ca om, cât şi ca artist. Iar acum mă aflu în ipostaza în care să sper că şi eu, la rândul meu, îi voi influenţa pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”, a spus Denis Roabeş.

Playtech.ro Românii pot merge cu TRENUL la mare în Bulgaria sau Turcia. Cât costă BILETUL și câte ORE faci până la destinație

Viva.ro Ce s-a văzut pe chipul soțului Danei Roba, când a ajuns în fața judecătorilor. Ce a plănuit după ce a lovit-o cu ciocanul în cap

Libertateapentrufemei.ro Viața nefardată a lui Stephan Pelger. Ce s-a întâmplat cu singura lui iubire: «Mama știa că suntem împreună, ea l-a îngrijit până în ziua în care a murit»

FANATIK.RO Ce a pățit o femeie care a încurcat picăturile pentru ochi cu sticla cu lipici pentru unghii. Medicii au fost șocați

Știrileprotv.ro Ucraina critică Polonia, unul dintre cei mai puternici susținători ai săi în războiul contra Rusiei. Care este motivul

Observatornews.ro Hartă. Cât au avansat ucrainenii după o săptămână de contraofensivă. Au eliberat mai multe sate, dar liniile fortificate ruseşti încă nu au fost sparte

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Gigi Mulţescu "are început de Alzheimer"! Drama din spatele absenţei din fotbal a ex-antrenorului de la Dinamo. Ce doresc să facă acum cunoscuţii săi | EXCLUSIV

Unica.ro Sandra, de nerecunoscut la 61 de ani. Povestea uluitoare trăită cu Michael Crețu, vărul lui Mădălin Voicu