Theo Rose este cântăreaţă şi influencer și este din Ploieşti. Pe numele ei real Theodora Maria Diaconu, artista s-a lansat în lumea muzicii de la 15 ani, însă s-a făcut remarcată după ce a participat la „Bravo, ai stil“ de la Kanal D, în 2020, concurs la care a ieşit pe locul al doilea.

De asemenea, în vara anului trecut a făcut parte din echipa de vacanţă a emisiunii Vorbeşte Lumea de pe Pro TV, iar în toamnă a intrat şi echipa SuperStar.

Tânăra e urmărită pe Facebook de aproape 800.000 de oameni, iar pe Instagram de aproape 900.000. Pe TikTok, a depăşit mai mult de 1,4 milioane de fani.

Theo Rose a dezvăluit pentru site-ul protv.ro că și-ar fi dorit încă din copilărie să participe la Vocea României.

„Mi-am petrecut ani buni ai copilăriei concurând la diferite festivaluri de muzică. Vocea României ar fi fost un ideal pentru mine, doar că am copilărit la ţară şi atunci nu am reuşit să visez chiar atât de departe la vârsta aceea. După care, am venit la liceu în Bucureşti şi mi-a fost teamă să mai particip la un concurs de o asemenea anvergură, nu ştiam ce îmi rezervă viitorul, dar uite-mă astăzi, aici, în faţa multor oameni talentaţi, concurenţi la Vocea României”, a spus Theo Rose.

Artista a mai spus că vrea să-și împărtășească cunoștințele muzicale și să-i îndrume pe concurenți.

Sunt deschisă alături de Smiley să îi ajutăm, să îi îndrumăm şi să le pun şi eu pe tavă tot ce am învăţat până acum în anii de succes ai carierei mele. Sper să le fie de folos şi sper să primesc de sus, de la Dumnezeu, inspiraţie, generozitate şi bună-dispoziţie ca să pot să îi destresez. Theo Rose:

Denis Roabeş este solistul trupei The Motans şi a colaborat cu nume mari din industria muzicală, precum Delia, Irina Rimes şi Inna.

El este originar din Republica Moldova. A lansat trupa The Motans în 2016, iar prima piesă care a devenit virală online a fost „Weekend”, realizată în colaborare cu Delia (acum depăşeşte 31 de milioane de vizualizări pe YouTube).

Despre rolul de jurat la Vocea României, cântărețul a spus pentru protv.ro că e o provocare pe care a aşteptat-o cu nerăbdare.

„Sunt fericit că fac parte din echipa Vocea României. E o provocare pe care am aşteptat-o cu nerăbdare şi mă bucur că am oportunitatea de a da mai departe ce am învăţat eu în ultimii ani. Pentru mine, ideea de mentorat este ceva foarte special. De-a lungul vieţii, am avut noroc să întâlnesc persoane care m-au ajutat să mă formez atât ca om, cât şi ca artist. Iar acum mă aflu în ipostaza în care să sper că şi eu, la rândul meu, îi voi influenţa pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”, a spus Denis Roabeş.

