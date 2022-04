Moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” este foarte mândră de meseria pe care o are și nu ar schimba nimic din ceea ce face. Denise Rifai a vorbit sincer despre cariera sa și a explicat de ce nu a intrat în politică până acum, deși ofertele nu au lipsit.

„Sunt foarte mulți care au vorbit în mod public, am primit invitații atât de multe ori de a intra în politică, nu știu ce să spun. În viață este bine să nu spunem niciodată. Eu iubesc microfonul. Eu am putut să schimb multe în Romania cu acest microfon. Am putut să reprezint poporul român cu acest microfon și sunt foarte mandră de ceea ce am făcut. Mândră, în sensul de bucuroasă, liniștită. Nu știu unde mă va aduce viitorul. Dar dacă într-o zi voi simți că dragostea pentru politică este mai mare decât dragostea pentru microfon, doar atunci aș face acest pas. Eu nu am avut decât o singură mare iubire până acum, acest microfon”, a mărturisit Denise Rifai într-un interviu acordat pentru Kanal D.

„Eu nu am fost niciodată o actriță pe scena asta”

Jurnalista a recunoscut că au încercat mulți să o facă să renunțe la televiziune și să intre în politică, însă ea a ales să facă ceea ce o face fericită. Denise Rifai este mândră de reușitele sale și speră să își facă treaba cât mai bine.

„Noi, media, putem schimba multe. Putem obliga politicul să facă ce trebuie apropo de ce promite și nu face. Eu nu am fost niciodată o actriță pe scena asta și cunosc oameni asemenea mie de care sunt mandră. Nu ascultă de alte chemări și tentații.

Dintotdeauna mi-am dorit să fac lucruri și să schimb lucruri să pot să ajut și vocea mea să fie auzită. Televiziunea m-a atras ca un magnet toată viața mea. M-am lansat la un post de radio de rock. S-a înființat un departament unde am prezentat știri. Abia acum m-aș apuca de radio și mai mult decât să prezint o rubrică de știri. Abia acum aș avea ceva de spus în radio. Mi-a fost teamă atunci să fac emisiunea mea. Nu aveam suficient de multe de spus. În radio, trebuie să ai o anumită vârstă. Asta implica o experiență de viață, o cultură. Una e să citești și alta e să trăiești regimuri politice. Oricât ai citi și ți-ai imagina nu este ca atunci când trăiești. Trăind cu o minte matură niște elemente ce iți sunt prezentate în fel și chip, cu siguranță, poți înțelege situații reale”, a mai dezvăluit prezentatoarea de la Kanal D.

