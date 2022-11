Într-un interviu pentru Click!, Denise Rifai a mărturisit că este în continuare singură și că nu există un bărbat în viața ei care să-i pună inelul de logodnă pe deget. Prezentatoarea de la Kanal D a recunoscut că inelul pe care l-a primit de la Dan Bittman este unul special și îl poartă des.

„Da, îl am și îl port foarte des chiar. În seară asta nu e dar…”, a spus vedeta pentru Click!.

Invitat în urmă cu aproximativ un an în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Dan Bittman a fost provocat să spună câte inele a oferit de-a lungul vieții. Prezentatoarea a fost surprinsă la momentul respectiv când artistul i-a oferit chiar ei o bijuterie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dan Bittman nu e singur

Dan Bittman și Denise Rifai au fost surprinși împreună la un eveniment organizat de Cătălin Botezatu. Cei doi au stat împreună toată seara și au ieșit de mai multe ori afară. S-a zvonit că între artist și prezentatoarea de la Kanal D ar exista ceva mai mult decât o relație de prietenie.

Recomandări Sănătatea românească depinde de firmele verișorilor? În loc să construim sute de spitale, noi promitem că zugrăvim câteva zeci

Aflat la eveniment, Dan Bittman a vorbit despre viața lui sentimentală într-un interviu și a declarat că nu este singur, dar și că toate greșelile din relații au fost ale lui.

„Toate greșelile din relații au fost ale mele. Nu sunt singur. Am și trei băieți minunați. Ne facem programul împreună. Plus că meseria pe care o am mă face să fiu în mijlocul oamenilor. Nu pot vorbi de singurătate”, a povestit Dan Bittman într-un reportaj difuzat de Prima TV, relatează Fanatik.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Iubita noului star ATP forțează limitele! Imagini de senzație apărute

Playtech.ro BOMBĂ! Amendă uriașă pentru un post TV din România. Decizia drastică luată de CNA

Viva.ro O mai ții minte pe Veronica, din filmul cu același nume? Cum arată Lulu Mihăescu la 52 de ani și cu ce se ocupă acum

Observatornews.ro Comuna care în doar 12 ani a devenit cea mai mare din România. Cartiere rezidenţiale cu condiţii ca la sat

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Imagini cu incidentul dintr-o sală de clasă din Timișoara, unde un elev a tras spre un coleg cu un pistol airsoft. VIDEO

FANATIK.RO Cine a fost, de fapt, Iancu Berilă. Crimele cumplite ale celui de la care a pornit expresia ”bag ca Berilă”

Orangesport.ro EXCLUSIV | FCSB şi-ar putea schimba patronul. Dezvăluiri din anturajul lui Gigi Becali

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2022. Capricornii ajung la concluzii dintre cele mai pesimiste în legătură cu evoluția viitoare a relației de cuplu

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe pe care abia aștepți să le cumperi LA REDUCERE