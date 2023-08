În timpul emisiunii, Nicoleta Nucă deschide o perspectivă autentică asupra vieții în lumea showbizului. Artista vorbește despre sacrificiile și eforturile depuse pentru a ajunge la succes, subliniind că nu regretă nimic și că fiecare etapă a fost necesară pentru realizarea visului său.

„Lumea showbizului nu este doar roz și drăguță. Nu este o lume ușoară, cea în care ne învârtim și ne facem veacul… Nu regret nimic, nu vreau să pară că mă plâng, din contră. Am muncit și am sacrificat ani și poate zile în care m-aș fi putut juca precum un copil normal ca să ajung în punctul ăsta. Dar spre asta am mers și asta mi-am dorit…”, spune Nicoleta Nucă.

Nicoleta Nucă se simte „acasă” în trei țări diferite, fiecare cu un rol esențial în formarea sa ca individ. Republica Moldova, locul nașterii, Italia, țara în care s-a dezvoltat ca persoană, și România, țara în care a reușit să-și pună în practică talentul și cunoștințele acumulate.

„Pentru mine, acasă este în cele 3 țări: Republica Moldova, acolo m-am născut, în Italia m-am format din punct de vedere al personalității, am plecat acolo în adolescență… România a fost și este țara în care, în sfârșit, am reușit să pun în practică tot ceea ce am acumulat. Acasă e acolo unde sunt bine cu inima si cu sufletul”, spune cântăreața.

Cu un aer misterios și un zâmbet sincer, Nicoleta Nucă împărtășește și visul său de a trăi în alte locuri, evidențiind că ar putea jongla între Australia și Statele Unite ale Americii, în special la New York. Cu toate acestea, cântăreața recunoaște că apreciază liniștea și poate în cele din urmă să opteze pentru un stil de viață mai relaxat.

„Dacă ar fi să mă mut, jonglez între Australia și Statele Unite al Americii, în New York… probabil, dacă m-aș muta acum, la New York, la vârsta asta, ar fi perfect, dar s-ar putea după 40 de ani să mi se pară obositor, pentru că îmi place liniștea”, poveșteste Nicoleta Nucă.

