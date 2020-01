De Livia Lixandru,

Într-un interviu pentru femeide10.ro, citat de click, actorul Tudor Petruţ a povestit despre viaţa lui din America. „Plecarea în SUA a fost o decizie matură. S-a întâmplat că mama copiilor noştri este americancă. Băieţii s-au născut amândoi în California.

Pentru ei, pentru nepreţuitul rol de tătic, am luat calea Americii”, a spus actorul care are 56 de ani şi e născut chiar de 1 Decembrie, Ziua României.

La un moment dat, actorul a trecut printr-un divorț dureros. „După ce am divorţat şi am petrecut mai mult timp în România, când am revenit în California, m-am trezit singur şi fără rost.

Relaţia extraordinară cu băieţii mei, Ştefan (angajat la o firmă de automobile) şi Alexandru (manager de sportivi), m-a ţinut pe picioare. Aşa am trecut toate examenele pedagogice şi am absolvit programul de licenţă în învăţământ. A fost o transformare esenţială, sunt un regizor care predă Matematică şi apare la tv”, a mai spus Tudor Petruţ pentru sursa citată.

În prezent, Șerban din ”Liceenii” joacă rolul unui moldovean simpatic în serialul „Sunnyside”, produs de NBC, unde e „căsătorit” cu Giannina Toaxen, actriţă de origine română.

Cine este Tudor Petruț

A jucat în filme românești ca Misterul lui Herodot (1976), Femeia din Ursa Mare (1982), Secretul lui Nemesis (1985), Zâmbet de soare (1987), Păstreză-mă doar pentru tine (1987), Liceenii (1987), Extemporal la dirigentie (1987), precum si in serialul Tv Calatorie de neuitat (1994).

A emigrat în Statele Unite și s-a căsătorit acolo. Este cetățean american și are cu prima soție doi copii, Alexandru și Ștefan. A divorțat însă și s-a recăsătorit cu Dana, americană cu origine română. Locuiește în Los Angeles, California, și-a luat o licență pedagogică și predă matematica la un liceu din Santa Ana.

În America a scris 7 scenarii de film de lung metraj, încercând să negocieze pentru producerea lor cu diverse case de producție americane, unul dintre ele este trilerul Come Again, regizat de George Cibotaru.