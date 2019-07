Dima a aflat despre moartea surorii, în timpul filmărilor de la „Ultimul Trib”, iar acum la 11 luni de la pierderea suferită, el a transmis un mesaj. „Practic în ultimul an, am avut o perioada mai dificilă într-adrevar. Am trecut printr-o perioada grea din viață mea, am pierdut un om drag din familie, un om iubit, un om divin, un om frumos… și mai exact pe sora mea.”, a spus Dima Trofim.

„Din păcate ea a plecat, sus la ceruri și toată viață mea s-a schimbat brusc. Am trecut printr-o preioada destul de grea într-adevăr, trec… adică nu pot să zic că am trecut, lucrurile astea nu or să treacă niciodată. Dar tind și încerc să merg mai departe, să merg de dragul ei mai departe. Pentru tot ce a clădit ea pentru mine.”, a mai mărturisit Dima Trofim.

„Din tot sufletul meu va spun și va rog! Am nevoie mult de susținerea voastră, mult de tot! Și cu mare drag și cu mare dor îmi doresc să revin cu noi piese, noi proiecte, noi realizări în carieră mea și să citesc mesajele vostre de bine, de susținere. Credeți-mă nu e nimic mai frumos!”, a încheiat Dima Trofim.

Citește și

Obiecția de conștiință. Doctorii români în lupta mișcării mondiale anti-avort



Citește mai multe despre Dima Trofim pe Libertatea.