De Florian Gheorghe,

Aproape de pop cu Loredana, aproape de rock cu Tony Șeicărescu, dar cu o linie distinctivă dată de vocea lui Cristi Enache, Direcția 5 a reușit să se repoziționeze mereu și să rămână în preferințele românilor indiferent de trendurile muzicale.

”Spre deosebire de ce cred mulți, și atunci, ca și acum, trabuia să investești mereu. La început, pariul meu a fost cam așa: mi-am zis că, dacă în 10 ani de muncă și investiție prind un an bun, atunci merită efortul și sacrifiile, totul va fi în regulă, și economic, și artistic. Și am reușit, am câștigat mai multe pariuri puse cu formația”, ne-a declarat Marian Ionescu.

”Cum s-a născut Direcția 5? Într-o seară, Dan Iliescu, colegul meu din B22, m-a sunat să-mi comunice că nu mai vrea să cânte cu Dragoș Bădoi. După o discuție cu Dragoș, am hotărât că putem merge împreună înainte cu noua formație. Așa a apărut Direcția 5, în componența: Dragoș Bădoi (voce), eu (chitară bass, pian), Răzvan Mirică (chitară), Cătălin Onoiu (clape) și Florin Ionescu (tobe)”. Muzicieni din istoria grupului care vor fi pe scenă, într-un concert aniversar special, intitulat, ca întreg turneul, ”Povestea noastră”, ce va avea loc pe 9 noiembrie, la Sala Palatului.