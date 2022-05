Dorința lui Ștefan Bănică jr. e ca noile generații să cunoască talentul tatălui său. „27 mai 1995 – 27 mai 2022 înseamnă 27 de ani de când tatăl meu a plecat să joace în ceruri, dar a rămas în memoria afectivă a tuturor celor care l-au văzut, l-au ascultat și l-au iubit. Îmi doresc că noile generații să-l descopere, având acces la multe materiale memorabile cu el pe internet”, a transmis artistul.

Alături, el a postat și o imagine șu Ștefan Bănică Senior, una în care acesta e îmbrăcat elegant și are zâmbetul pe buze.

Ștefan Bănică jr. îl urmează în carieră pe tatăl său

Artistul a mărturisit pentru ziarulmetropolis.ro că tatăl său nu a fost de acord ca el sa urmeze aceeași carieră. „Era împotrivă. Nici nu-i demonstrasem foarte multe înainte de admiterea la Institut… El a spus „Oau!“ abia după ce a aflat că am intrat la Institut. Nici nu a ştiut că am dat examen. Ţin minte că mi-a zis că l-a sunat noaptea Olga Tudorache şi i-a spus: „Băi, ce băiat mişto ai!“ Şi atunci a făcut ochii mari. Din momentul acela, relaţia cu el s-a schimbat. Pentru că până atunci nu mi-a dat nici un gir de încredere. Dar este o lecţie pentru mine, în profesia mea, şi este o lecţie de viaţă pentru abordarea aceleiaşi probleme cu băiatul meu.

Dar, într-un fel, tratamentul ăsta mai dur al lui taică-miu mi-a prins bine. Mi-a spus aşa: „gândeşte-te la ce am făcut eu şi ce sunt eu. Decât să intri pe scenă să iei şi să duci tava, mai bine găseşte-ţi altă meserie. Şi eu i-am zis că n-o să duc niciodată tava şi că am să duc numele de Bănică mai departe. Apoi tata m-a prezentat lui Petrică Gheorghiu, un mare actor si un om extrem de important în viaţa mea. Sunt doi oameni care mi-au marcat cariera la debut: Petrică Gheorghiu, care m-a pregătit pentru teatru şi, la Institut, Ion Cojar, profesorul meu.

Tata i-a spus lui Petrică Gheorghiu să mă ia deoparte şi să-mi spună că asta e o meserie grea şi că nu se face aşa, „ţaca-paca“. Domnul Petrică m-a zgâlţâit din toate temeliile şi m-a lăsat să înţeleg că aveam o responsabilitate dublă faţă de ceilalţi: „tu esti băiatul lui Ştefan Bănică“. El a găsit un repertoriu potrivit farmecului vârstei şi prospeţimii mele la 18 ani. Iar mama m-a sprijinit, a avut încredere în mine. Pe vremea aceea, la facultatea de teatru erau cam 250 de oameni pe un loc, la băieţi. I-am promis mamei că o să iau bacalaureatul şi o să intru la facultate. Ce am promis, aia am făcut. La 17 ani şi 10 luni eram student la IATC. Nu-ţi dai seama ce bucurie, ce fericire pe capul meu, ce însemna atunci, pe vremea aia, să fii student la teatru, ce onoare!”, a povestit Ștefan Bănică Junior.

Și Radu Ștefan Bănică, băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică jr, își urmează tatăl și bunicul în carieră. El e student la actorie.

