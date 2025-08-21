Însă în urmă cu aproximativ 24 de ore, Dragoș Bucur a dezvăluit că părăsește „Românii au talent”.

Dragoș Bucur a plecat de la „Românii au talent”

„Acum trei ani am intrat în echipa «Romanii au talent». Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta «Românii au talent» merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru «Bucurii la țară», unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a scris Dragoș Bucur pe Instagram.

Astfel, celebrul actor confirmă ceea ce Libertatea anunța în exclusivitate în urmă cu aproximativ o lună: Dragoș Bucur revine într-un proiect american, un film care a fost filmat în 2024 și care va avea premiera în toamnă!

Recent, într-un dialog pe care l-am purtat cu Dragoș Bucur în București, în cadrul unui eveniment care avea legătură cu show-ul „Românii au talent”, de la PRO TV, vedeta ne-a dezvăluit că decizia de a se muta la țară alături de familia lui este cea mai bună pe care a luat-o în ultimii 20 de ani.

Actorul, fericit că s-a mutat la țară cu familia

„E destul de mult de vorbit despre chestia asta. Pentru noi e una dintre cele mai bune decizii pe care am luat-o, nu știu, în ultimii 20 de ani. Și cred că ăsta este ritmul corect sau bun al vieții. Seamănă destul de mult cu copilăria mea. Cu ritmul copilăriei mele. Parcă m-am întors un pic în timp. Ai timp să savurezi cafeaua dimineața, poți să lucrezi în liniște la ce ai de făcut, dar e adevărat că trebuie să ai o meserie care îți permite chestia asta.

Eu am copilărit în București, la un ultimul bloc din Capitală, în spatele lui… Nu la casă, dar ritmul este cel de atunci, pentru mine. În care ai timp să respiri, ai timp să te uiți pe cer, ai timp… De exemplu, eu sunt convins că mulți bucureșteni nu s-au mai uitat de mult la stele. Că nu te gândești să te uiți la stele când stai în oraș. Nu ridici ochii și oricum nu le vezi, din cauza luminilor”, a spus Dragoș Bucur în exclusivitate pentru Libertatea.

