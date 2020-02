De Livia Lixandru,

Alături de Alin Oprea, Luminița Anghel, Crina Mardare, Andrei Tudor și Liana Stanciu, Edward va alege piesa finalistă cu care Roxen va reprezenta România în luna mai la Rotterdam, la cea de-a 65-a ediție a concursului Eurovision.

„Propunerea de a participa în juriu pentru această etapă a fost foarte surprinzătoare pentru mine! Mă bucur că stau lângă artiști consacrați, foarte cunoscuți în România și cu o experiență extraordinară în domeniu.

Mă simt onorat că am fost ales să jurizez alături de artiști cu care am crescut și de la care am foarte multe de învățat”, spune Edward.

Artistul în vârstă de 22 de ani, care este și compozitor, textier și producător muzical, spune că juriul și publicul vor alege melodia câștigătoare, în proporție egală, dintre cele 5 piese pe care Roxen le va cânta în selecția națională Eurovision.

Edward Sanda s-a alăturat echipei Famous Production în anul 2016 și a devenit în scurt timp unul dintre artiștii momentului. Piesa de debut, Doar pe a ta (feat. Ioana Ignat), a intrat încă de la lansare în topul celor mai difuzate piese pe radio și TV, fiind no. 1 săptămâni la rând.

