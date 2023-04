Odată cu împlinirea vârstei de 41 de ani, prezentatoarea TV a ales să facă ceea ce îi place ei cel mai mult: să călătorească într-o destinație călduroasă, înconjurată de familie și prieteni, alături de care s-a bucurat de cele mai frumoase surprize cu ocazia zilei sale de naștere.

,,De ziua mea am fost surprinsă de prieteni și familie cu tot felul de cadouri superbe. Sunt extrem de norocoasă și recunoscătoare, pentru ca am avut cadouri, am avut flori, am avut tort, familia restrânsă lângă mine și prietenii. Băieții mi-au făcut și surpriza de a închiria unele dintre cele mai luxoase mașini. Ne-am simțit foarte bine cu toții”, a declarat încântată Ela Crăciun.

Dintotdeauna o iubitoare a vacanțelor exotice, prezentatoarea tv a decis ca toate vacanțele să fie petrecute alături de copii.

,,Pentru noi vacanța de Paște aproape de câțiva ani, este o vacanță în care mergem la căldură, așa că mereu căutăm locuri la o distanță relativ mică de casă, cât să nu zburăm prea mult cu copiii. De 3 ani venim în Abu Dhabi pentru că este un loc mult mai liniștit, care mie personal îmi pare să aducă a Maldive.

Toate vacanțele noastre includ copiii, pentru că muncim foarte mult și atunci aceste deplasări ne oferă ocazia perfectă de a petrece timp de calitate împreună. Din păcate, anul acesta Bibi nu a mai vrut să vină cu noi. El o să facă în câteva zile 17 ani, iar lui îi plac vacanțele active, nu cele de relaxare la soare”, mărturisește Ela Crăciun.

Spre deosebire de ceilalți ani, de acestă dată Ela Crăciun a ales să viziteze noi obiective din oraș, al cărui tur a avut ocazia să îl facă alături de un ghid român și a fost impresionată din cale afară de această locație: ,,Este un oraș fascinant. Ar fi o destinație în care aș putea să mă mut, pentru copii în primul rând. Acolo nu există tentațiile care din păcate corup atât de mulți copii în ziua de azi.”, a completat Ela Crăciun.

Ela Crăciun a lansat până în prezent trei cărți, dintre care două best sellere destinate mămicilor și un volum de gătit pentru întreaga familie. În prezent lucrează la o nouă lansare editorială destinată adolescenților și continuă specializările pentru zona de coaching în parenting.

