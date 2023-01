Vineri, 20 ianuarie, Emily Burghelea a devenit mamă pentru a doua oară. La un spital privat din Capitală, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a născut un băiețel perfect sănătos, pe cale naturală. Andrei, soțul ei, a asistat la nașterea fiului său și a ținut-o de mână pe Emily în timp ce-l aduce pe lume pe micuț.

Băiețelul a primit nota 10 la naștere și cântărește 3,7 kilograme. Emily Burghelea se simte foarte bine după ce a născut și mărturisește că trăiește cele mai frumoase momente din viața ei.

„Bine ai venit pe lume, sufletul meu! Ai așteptat să ajungă tati ca să o țină de mână pe mami, iar când amândoi am fost acolo să te întâmpinăm, te-ai născut ca un înger, repede și ușor, pe cale naturală și ne-ai uimit pe toți!

Faceți cunoștință cu voinicul nostru de 10! N-aș fi crezut că în pântecele mele se ascundea un bebeluș așa de mare! Vă vine să credeți că are 3700 de grame și cu toate acestea sunt ca nouă? El este minunea mea de la Dumnezeu…

L-am născut cu zâmbetul pe buze, la fel cum am fost și pe toată perioada travaliului, iar când mi l-au pus doctorii la piept cerul s-a deschis și îngerii au început să cânte pentru noi…

Ce trăim acum este magic!”, a scris Emily Burghelea pe contul său de Instagram.

La doar 23 de ani, Emily Burghelea a devenit mamă pentru a doua oară. Fosta prezentatoare de la Vorbește lumea mai are o fetiță, în vârstă de 2 ani, pe nume Amedea.

Când a devenit mamă pentru prima oară, Emily Burghelea povestea că travaliul a durat 24 de ore.

„24h a durat travaliul insa am reusit sa duc la bun sfarsit misiunea. La 22:40 am nascut pe cale naturala o fetita perfect sanatoasa de 3200g de care m-am indragostit instantaneu. ? A fost cea mai frumoasa experienta din viata mea. ???? A fost extrem de intens, dar nu m-am dat batuta.

Am tinut-o in brate imediat dupa expulzie si m-am pierdut in ochii ei mari si frumosi! ?Ceva mai frumos de atat nu exista pe pamant. ? Ne uitam una la alta cu atata pasiune! A fost atat de puternica! ?? A rezistat travaliului greu, s-a luptat si a castigat! ? Este minunata! Sa stiti ca doamna dr. a spus ca seamana cu @iubitul_lui_emily ??‍♀️ #newborn #angel #purelove #happiness #thanksgod”, spunea în urmă cu doi ani.

Cum a aflat Emily Burghelea că e însărcinată pentru a doua oară

În ediția de pe 11 august a emisiunii „Vorbește lumea”, Emily Burghelea nu s-a simțit bine, a fost la un pas de leșin. Nu a mai așteptat și a ajuns la spital. Medicii au preluat-o, i-au pus o perfuzie și i-au făcut și o serie de analize. Ulterior, spre seară, ea a anunțat marea veste. Emily Burghelea e însărcinată a doua oară. „Iubitul lui Emily ești gata pentru doi? Nu era nici din cauza anemiei, nici din cauza oboselii, SUNT ÎNSĂRCINATĂ! O să mai avem un copil”, anunța Emily Burghelea, care a postat și o fotografie cu ea și un test de sarcină pozitiv.

Cine este Emily Burghelea

Tânăra a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea „Bravo, ai stil!”. Ulterior, ea a fost asistentă la Acces Direct, de unde și-a dat demisia în direct. Emily Burghelea a încercat să spună în emisiunea moderată de Mirela Vaida că Veronica, cunoscută de telespectatori ca Vulpița, era agresată de soțul ei, Viorel. Emily a născut în luna aprilie a anului 2021 o fetiță. Fosta prezentatoare de la „Vorbește lumea” este căsătorită și preferă să țină ascunsă identitatea soțului ei, Andrei.

