Eurovision 2023, semifinala 1. Piesele care concurează, în ordinea intrării în concurs

În prima semifinală, din data de 9 mai, vor concura piese din 15 ţări. 37 de țări s-au înscris la Eurovision 2023, 15 dintre ele participă în prima semifinală (9 mai), 16 în cea de-a doua semifinală (11 mai), iar 6 sunt calificate direct în marea finală (13 mai). Din fiecare semifinală, primele cele mai bune zece punctaje obţinute prin votul exclusiv al publicului vor califica 10 ţări în marea finală Eurovision.

Piese în prima semifinală din 9 mai

1. Norvegia – Alessandra – Queen of Kings

2. Malta – The Busker – Dance

3. Serbia – Luke Black – Samo mi se spava

4. Letonia – Sudden Lights – Aija

5. Portugalia – Mimicat – Ai coracao

6. Irlanda – Wild Youth – We Are One

7. Croația – Let 3 – Mama SC!

8. Elveția – Remo Forrer – Watergun

9. Israel – Noa Kirel – Unicorn

10. Moldova – Pasha Parfeni -Soarele și luna

11. Suedia – Loreen – Tattoo

12. Azerbaidjan –TuralTuranX – Tell Me More

13. Cehia –Vesna – My Sister’s Crown

14. Olanda – Mia Nicolai și Dion Cooper – Burning Daylight

15. Finlanda – Kaarija – Cha Cha Cha

Cine transmite semifinala 1 Eurovision 2023

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Astfel că, românii au ocazia ca an de an să urmărească Eurovision, în direct la TVR.

Cum se votează și cine poate vota

Primele cele mai bune zece punctaje obţinute prin votul exclusiv al publicului vor califica 10 ţări în Finala Eurovision.

Votarea se va face de către telespectatorii din ţările participante şi din Germania, Franţa şi Italia, la care se va adauga şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a Regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote. În a doua semifinală, Theodor Andrei va cânta pe scena Eurovision 2023 de la Liverpool. Aceasta va fi transmisă pe data de 11 mai 2023, pe canalele TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+, de la ora 22.00.

Românii din țară nu îl pot vota pe Theodor Andrei conform Regulamentului concursului.

Prin urmare, românii din ţările care vor participa alături de ţara noastră în a doua Semifinală Eurovision, respectiv cei din: Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lithuania, Australia, pot să-l voteze pe 11 mai 2023 pe interpretul melodiei “D.G.T. (Off and on)”.

Indicativul lui Theodor Andrei este 3 (poziția de intrare pe scenă), acesta fiind numărul pe care românii din diaspora trebuie să îl trimită la numărul afișat pe ecran în țara din care urmăresc concursul Eurovision. Numerele de telefon/SMS precum şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară de către televiziunea publică ce transmite competiţia muzicală.

Republica Moldova participă la Eurovision 2023 cu o melodie în limba română

Dacă Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, intră în competiţie în a doua semifinală, pe 11 mai 2023, Pasha Parfeni, reprezentantul Republicii Moldova, intră în competiţie în prima semifinală, pe 9 mai 2023.

Pasha Parfeni este un artist în vârstă de aproape 37 de ani şi care s-a născut la Orhei, pe teritoriul de atunci al fostei Uniuni Sovietice.

Pasha Parfeni practic revine la Eurovision, după ce a mai reprezentat Republica Moldova şi la concursul internaţional din 2012, de la Baku (Azerbaidjan), când a încheiat competiţia pe locul 11, cu melodia „Lăutar”.

Cine sunt marii favoriți

Potrivit caselor de pariuri, Ucraina este favorita la marele premiu și anul acesta. După marea favorită sunt clasate țările din nord, Suedia și Finlanda, însă cotele se schimbă de la o zi la alta.

Ucraina- 14% (cotă -5)

Suedia- 10% (cotă- 6.5)

Finlanda- 7% (cotă- 10)

Italia- 6% (cotă- 12)

Cehia- 6% (cotă- 15)

Marea Britanie- 5% (cotă- 13)

Franța- 4% (cotă- 17)

Olanda- 3% (cotă- 17)

Moldova- 3% (cotă- 21)

Spania- 3% (cotă- 26).

Când intră România în concurs

România va intra în concurs în prima parte din a doua semifinală, în data de 11 mai, iar piesa care va reprezenta ţara noastră la ESC 2023 va fi desemnată exclusiv prin votul publicului, în data de 11 februarie, în finala Selecţiei Naţionale, transmisă în direct la TVR.

Reprezentanţii ţărilor: Armenia, Cipru, Danemarca, Belgia, Islanda, Grecia, Estonia, Albania, Australia, Austria, Lituania, San Marino, Slovenia, Georgia, Polonia vor urca pe scenă alături de România în a doua semifinală.

Când este finala Eurovision 2023

Despre Eurovision

Anul acesta, la a 67-a ediție a concursului ESC, participă 37 de ţări. Dintre acestea, doar 31 vor concura în semifinale pentru cele 20 de locuri ale finalei Eurovision. Restul de șase, Ucraina – în calitate de câștigătoare a ediției 2022, împreună cu celelalte așa-numite „5 mari” țări plătitoare participante (Franța, Germania, Italia, Spania și Regatul Unit) nu concurează în semifinale, fiind calificate direct în marea finală din 13 mai 2023.

Organizatorii au anunţat oficial, luni, 30 ianuarie, sloganul „UNITED BY MUSIC” şi logo-ul Eurovision 2023, ce vor însoţi competiţia muzicală europeană.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU – cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006). Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro

