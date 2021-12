„La mulți ani, Violeta mea❤️! De 14 ani, mai mult decât pot spune cuvintele, vorbește dragostea mea… Te iubesc cu toată inima!”, a scris Andreea Marin pe pagina sa de Instagram.

Cum a reacționat Violeta când și-a văzut mama la TV

„Prima dată când am văzut-o la TV m-a șocat foarte tare. Nu știam, nu eram conștientă de faima ei sau de faptul că este atât de cunoscută.

Am fost emoționată și mândră că mama este atât de populară, sunt foarte mândră de tot ce face. Nu mi-a ascuns niciodată chestia asta, dar nici nu a zis niciodată: «Eu sunt persoana asta și mă definesc prin jobul meu și prin faptul că am atâția followeri sau sunt populară», ci: «Mă definesc prin ce fac eu, acțiunile mele». Așa am ajuns eu foarte mândră de mama”, a mai spus adolescenta.

