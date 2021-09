Motivul pentru care fata cea mare a lui Liviu Vârciu nu a participat la botezul fratelui ei. Carmina a spus adevărul

Carmina a avut alte planuri. Tânăra a mărturisit că a petrecut o perioadă la Arad, alături de mama sa, deoarece urmează să se mute în curând la București, pentru studii.

„Eu am fost la București cu înscrierea la facultate, am rezolvat cu apartamentul și am rezolvat toate cele. Am plecat în Arad să-mi strâng lucrurile să mă pot muta în București, așa că am preferat să nu mă mai plimb pe drumuri. E ok, nu am vrut să mă plimb pe drumuri cu bagajele și toate cele”, a declarat Carmina Vârciu pentru redactia.ro.

„Uneori mai sunt și lucruri neadevărate referitoare la relația mea cu tata. Sincer să spun, relația noastră a fost cu șuișuri și coborâșuri. Ne-am menținut pe linia de plutire un timp… iar am urcat, iar am coborât și tot așa”, a mărturisit Carmina pentru sursa citată.

