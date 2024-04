Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai României, continuă să câștige admirația publicului nu doar prin talentul său incontestabil, ci și prin modestia și umanitatea pe care le demonstrează constant în fața fanilor și a colegilor de breaslă.

Cu o carieră impresionantă, presărată cu roluri memorabile în teatru și film, Florin Piersic a câștigat inimile publicului prin interpretările sale autentice. Deși s-a bucurat de un succes imens și de recunoașterea meritată a talentului său, celebrul actor rămâne modest în fața faimei.

Florin Piersic a povestit în cadrul unui interviu ce sacrificii a fost nevoit să facă pentru rolul său din „Idiotul” al lui Dostoievski. Legendarul actor a slăbit 20 de kilograme, pentru că își dorea enorm acest rol.

„Câteodată îmi spuneau ca să pot să joc rolul ăla, trebuie neapărat să am 20 de kilograme mai puțin. Era legat de un rol al meu din Idiotul al lui Dostoievski. Și atunci, ca să joc rolul pe care l-am jucat ani de zile cu un succes extraordinar, am slăbit 20 de kilograme. Am făcut asta, pentru că îmi doream să fiu acest personaj.

Au venit oameni la mine după spectacol să îmi pupe mâna. Am zis «Stați domnule, ce faceți?». Mi-au spus că am fost ca un Hristos răstignit pe două cruci. Este un gest de admirație, eu ca bărbat să primesc asta din partea unui bărbat emoționat de rolul meu. E un lucru grozav. Dar vreau să precizez că nu sunt maestru”, a mărturisit Florin Piersic, la WOWnews.

Recomandări Palmă pentru Coaliție. Două deputate ale Puterii vor ca partidele să fie arse la buzunar dacă o treime dintre aleși nu sunt femei în urma alegerilor

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Mi-e jenă să mi se spună «maestre», când știu lângă cine am trăit eu, cu cine am făcut profesia asta, de la cine am învățat-o”

Chiar dacă este adesea numit „maestru” de către admiratori, Florin Piersic respinge cu blândețe această adresare, preferând să se considere doar un om obișnuit, pasionat de actorie.

„Eu am jucat lângă maeștri adevărați. Mi-e jenă să mi se spună «maestre», când știu lângă cine am trăit eu, cu cine am făcut profesia asta, de la cine am învățat-o. Eu nu sunt maestru, trăind lângă maeștri adevărați, nu pot să mă așez lângă ei. Publicul mi-a oferit mie mai mult decât am dat eu lui.

Cea mai mare bucurie este să fiu alături de publicul meu, el să se bucure de prezența mea. De asta m-am făcut actor, să apar în fața publicului. Este o bucurie pentru mine că încă mă recunoaște lumea, pot să mai joc, să mai apar”, a declarat Florin Piersic.

Urmărește-ne pe Google News