Florin Piersic s-a apucat să scrie această carte în urmă cu trei ani, după ce a strâns mai multe cărți de la autori cunoscuți și mai puțini cunoscuți.

„Am strâns toate întâmplările în bucățele mici. Am fost într-un loc, am scris o întâmplare ca să n-o uit. De fapt nu uit nimic, dar le-am scris. Și într-o bună zi, primind atâtea cărți cadou de la unul, de la altul, toți îmi trimiteau cărți. Pe unii îi cunoșteam, de unii n-am auzit în viața mea.

La un moment dat am zis «mă, toată lumea scrie, toți îmi trimit cărți», am atâtea cărți că dacă aș mai avea încă două vieți ar trebui să pot să le citesc. Așa le mai răsfoiesc și am zis într-o zi, la îndemnul unei foarte bune cunoștințe ale mele, ce ar fi să scriu și eu, să pun în hârtie ceea ce am trăit eu?!

Acum trebuie să mă înțelegeți, n-a putut să intre tot! Și n-am scris-o, am povestit-o, deci eu nu scriu și mă gândesc ce să scriu, ce îmi vine, așa cum vorbesc cu dumneavoastră! Ce mi-a venit, așa am scris!”, a declarat Florin Piersic jurnaliștilor prezenți la evenimentul de lansare a propriei cărți, potrivit CANCAN.

Florin Piersic și Dan Negru, prieteni de peste 20 de ani

Dan Negru a venit să-l susțină pe actor și a fost foarte încântat de romanul autobiografic pe care acesta l-a lansat. La eveniment a fost prezentă și soția lui Florin Piersic, Anna Torok.

„Aici nu sunt eu personaj principal, e Florin, înconjurat de oameni. S-a apucat Florin de cartea asta, cel puțin eu știu de ea de vreo trei ani de zile. Și acum am să spun o intimitate din prietenia noastră, mă suna uneori noaptea pe la 2-2:30 și-mi zicea «lucrez la carte, toți dorm în casă și eu scriu la carte». Am fost sceptic, Florin e un om al ecranelor, până când am descoperit cartea și m-a bucurat asta”, a declarat prezentatorul de la Kanal D.

Pe Dan Negru și Florin Piersic îi leagă o frumoasă prietenie de peste 25 de ani. Prezenatorul TV a povestit ce gest impresionant a făcut actorul pentru el, atunci când tatăl său era internat în spital.

„Cred că sunt vreo 25 de ani. Dar pot să îți zic o întâmplare care mi-a demonstrat mie prietenia lui Florin. Tata a murit de cancer și în ultima perioadă, în ultimele săptămâni tata era pe ducă, era într-un spital și Florin mă suna în fiecare dimineață la ora 9 să mă întrebe doar atât «cum e tata, puștiule?». Și asta mi-a arătat prietenia lui puternică, n-am să uit asta niciodată! Așa îmi incepeam dimineața, era greu, eu mă duceam la spital și Florin mă suna să mă încurajeze «puștiule, e bine tata?»”, a povestit moderatorul.

Iuliana Marciuc, prezentă la lansarea romanului autobiografic scris de Florin Piersic

Și Iuliana Marciuc a venit să-l susțină pe Florin Piersic la lansarea cărții. Ea a fost mândră că a primit prima semnătura din partea marelui actor.

„Este prima semnătură pe care a dat-o la această lansare de carte. Uite cât este de generos acest actor «Cu tot sufletul, pentru că tu, Iuliana, ești o bucățică importantă a sufletului celui care semnează cu bucurie, Florin Piersic». M-am emoționat, firesc, pentru că eu am crescut cu acești mari actori, am crescut cu Florin Piersic. Când eram mică, s-a întâmplat ca ai mei să aibă un cerc comun de prieteni cu Florin Piersic.

Și când am auzit că ei merg la serate dansante, așa era înainte de 1985, într-o casă. Se adunau în câte o casă, într-un apartament de bloc. Și când am auzit că vine și Florin Piersic și că din când în când mai și dansează cu mama, îți imaginezi cam ce bucurie a fost pentru mine.

Cam de atunci datează prietenia noastră și de fiecare dată nu ezit să mă emoționez când îmi spune astfel de cuvinte, când mă remarcă într-o sală de teatru, pentru că merg foarte des la piesele lui. Atâta forță și atâta putere emană el, încât reușim cu toții să ne încărcăm de puterea lui, de sufletul lui!”

